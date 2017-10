Belle récolte pour les patineurs de la relève!

La première compétition régionale avait lieu ce week-end à Sherbrooke, alors que la relève du patinage de vitesse courte piste participait à leur première compétition de la saison 2017-2018. Dix-huit patineurs du CPVTR Les Élans participaient à l’événement parmi les 111 patineurs présents. Les patineurs de Trois-Rivières ont récolté 8 médailles.



Au groupe 3, chez les 6-9 ans, Antoine Pond a remporté l’or. Pond a gagné deux des trois distances au programme de la journée soit le 200 et le 300 m. Au cumul des points, il a obtenu le premier rang. Alexandre Vézina (groupe 10 ans +, groupe 33), Maxime Chandonnet (6-9 ans groupe 1) et Jean-Nicolas Leclerc (6-9 ans groupe 6) ont tous trois réussi à obtenir la médaille d’argent dans leur groupe respectif. Ariane Joly (6-9 ans groupe 1) et Ariane Govindan Bernatchez (6-9 ans groupe 7) sont de leur côté montées sur la 3e marche du podium, afin de recevoir une médaille de bronze pleinement méritée!



Le niveau régional reconnaissant les 4e positions, Soraya Akachouchou (6-9 ans groupe 2) et Maya Govindan Bernatchez (6-9 ans groupe 6) ont récolté une médaille de fer. Soulignons également la 5e place de David Abel (6-9 ans groupe 2), Charles Tardif (6-9 ans groupe 6) et de Zachary Leclerc (6-9 ans groupe 7) qui ont connu une très belle compétition.



Chez les autres patineurs présents, Jérémy Turcotte (6-9 ans groupe 2) et Émilie Pond (6-9 ans groupe 6) ont terminé au 6e rang, William Samson (6-9 ans groupe 1) au 7e rang, Jeremy Paquette (6-9 ans groupe 2) et Justine Joly (6-9 ans groupe 1) au 8e rang. Amire El Hossini (groupe 10 ans +gr1) et Estelle Duquette (6-9 ans groupe 1) ont pris respectivement le 9e et 10e rang de leurs groupes respectifs.



« Ce sont de bons résultats pour la première compétition de la saison et les patineurs peuvent être fiers de leurs résultats », soulignaient leurs entraineurs Juliana Escamilla Conde et Alexandre Noël.