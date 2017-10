Patrick Léonard est le nouveau préposé à l’équipement des Patriotes de l’UQTR

Le programme d’excellence des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières est fier d’annoncer que Patrick Léonard sera le nouveau préposé à l’équipement de la formation de hockey.

Évoluant depuis presque 30 ans à ce poste dans la LHJMQ et ayant déjà gagné deux Coupes Mémorial, Léonard a décidé qu’il avait besoin de stabilité. Ayant déménagé à cinq reprises en cinq ans, il a préféré mettre sa famille en avant, lui qui est père de deux jeunes enfants. Le réseau universitaire lui permettra de réduire grandement son nombre de déplacements, en plus de lui assurer une stabilité à long terme.

Les Patriotes étaient un choix parfait pour toute sa famille. De plus, Léonard souligne qu’en connaissant déjà les entraîneurs Hubert et Gravel, cela devrait faciliter sa transition dans l’équipe et dans la ligue, lui qui devra traiter avec une différentes clientèle de joueurs

« La ville de Trois-Rivières et les Patriotes représentaient une belle opportunité et un nouveau défi. En plus d’avoir ma belle-famille qui habite ici, le réseau universitaire m’apportera stabilité, c’était un choix qui allait profiter à toute la famille.» souligne le nouveau préposé.