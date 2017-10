Début de saison fracassant pour Philippe Daudelin et Xavier Leclair

C’était au tour des patineurs de niveau provincial de briser la glace pour la première compétition de la saison. La saison débutait à Matane pour onze patineurs du CPVTR alors que plus de 120 patineurs de vitesse (courte piste) prenaient part à la compétition du secteur est.



Deux Trifluviens s’illustrent en remportant l’or !

Philippe Daudelin (groupe 1) et Xavier Leclair (groupe 3) ont connu un excellent premier weekend. Daudelin s’est distingué en remportant la distance du 1500 m, 500 m et 1000 m. Une chute au « Super 1500 m » l’a relégué au 6e rang pour cette distance. Leclair (groupe 3) de son côté a terminé premier au 1500 m et au 500 m, 2e au « Super 1500 m » et 4e au 1000 m. Au cumul des points, les 2 patineurs ont pris le premier rang.



Au terme de la compétition, Léa Savard a terminé en 5e place (groupe 1 féminin) et Louis-Étienne Bellavance (groupe 1 masculin) au 6e rang. À leurs premières présences sur ce circuit, Mya Joly (groupe 2) s’est illustrée avec une quatrième place, Mathilde Chamberland-Dostie (groupe 3) a pris le 6e rang et Mathis Hamel (groupe 3) le 10e rang.



Les autres patineurs de la région, Audrey Beaumier, Clara Binggeli, Étienne Toupin et Simon Oleg-Bourassa ont travaillé fort toute la fin de semaine pour gagner leurs premiers points au classement de la saison.



Soulignons que la Trifluvienne Florence Brunelle, maintenant affiliée au Club de Pointe-aux-Trembles, s’est distinguée à la première compétition provinciale ouest de la saison remportant la médaille d’or du groupe 1.



L’entraineur-chef, Simon C. Serre s’est dit satisfait de ses protégés. « Les patineurs prennent beaucoup d’expérience en compétition. On apprend à gérer une course, gérer les adversaires et surtout à se faire confiance ! Nous allons continuer à travailler ces aspects en entrainement » a souligné celui-ci à la fin du weekend.