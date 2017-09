La saison 2017-2018 est officiellement lancée pour le Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières!

La saison 2017-2018 de patinage de vitesse (courte piste) s’est amorcée à Sherbrooke, le week-end dernier, avec la tenue de la première compétition Élite.



La compétition était importante pour les patineurs. Certains devaient confirmer leur statut Élite pour la saison et d’autres devaient réaliser de bons chronos, afin de pouvoir être sélectionnés pour les Qualifications nationales ouvertes à Calgary en novembre prochain.



Ayant en poche son laissez-passer pour les Qualifications nationales (faisant partie des patineuses préqualifiées) et étant confirmée Élite, grâce à ses excellents résultats de la saison dernière, Léa Chamberland Dostie a terminé au 10e rang parmi les 45 patineuses inscrites à la compétition.



Simon Daudelin pour sa part a pris le 34e rang de cette compétition étant lui aussi préqualifié et s’étant vu confirmer son statut Élite, grâce à ses résultats en compétition nationale l’an dernier.



Alexandre Noël avait comme objectif de réaliser de bons chronos, afin d’obtenir une des 10 places supplémentaires aux patineurs préqualifiés. Noël a terminé au 35e rang chez les 49 patineurs invités et a réalisé de bons chronos dans l’ensemble. Il devra attendre ses résultats de la compétition de Chicoutimi, ainsi que ceux de ses adversaires, avant d’être confirmé dans la liste des 10 invités additionnels.



De son côté, Louis-Étienne Bellavance n’a pas connu le week-end espéré. Ses performances de cette première de la saison ne lui ont pas permis d’atteindre à nouveau les standards du niveau Élite, mais il maintient la détermination et la motivation pour y parvenir. Il compte bien redoubler d’efforts au niveau provincial, pour atteindre à nouveau son objectif.



« Les patineurs ont beaucoup appris de cette première compétition. J’ai maintenant une meilleure idée des aspects que nous devrons travailler d’ici la prochaine compétition » a souligné Simon Cuillerier-Serre, entraineur en chef du CPVTR Les Élans.