Tristan Guillemette obtient un quatrième titre de champion québécois sur piste

Le 2 septembre dernier, Tristan Guillemette participait au vélodrome du Centre national de cyclisme de Bromont aux Championnats québécois sur piste 2017.



Ces championnats regroupaient plusieurs disciplines sous la forme d’un omnium (200m lancé, contre-lamontre kilo, scratch, course aux points). Tristan Guillemette a réalisé le meilleur de temps au «contre-lamontre kilo» toutes les catégories confondues, soit : 1m10sec.



Il a donc remporté la 1re place à l’omnium et reçu le maillot de « CHAMPION QUÉBÉCOIS SUR PISTE 2017 » pour une quatrième fois et pour une troisième année consécutive.



Il y a deux semaines, Tristan Guillemette participait sous les couleurs de l’Équipe canadienne d’endurance aux « Championnats du monde sur piste » qui se tenaient au vélodrome de Montichiari en Italie.



L’équipe de poursuite était formée de Tristan Guillemette, Gabriel Drapeau-Zgoralski, Chris Ernst et Michael Foley. Ils ont produit un excellent temps soit : 4:09,813. Avec cette performance, ils ont réalisé un nouveau record canadien retranchant ainsi près de 4 secondes de l'ancien record qui était de 4:13, 710, réalisé au Kazakhstan en 2015.