Lancement de la campagne de vente de billets de saison 2017-2018 pour le Formule Fitness de Bécancour !

L'organisation du Formule Fitness de Bécancour lance sa campagne de vente de billets de saison 2017-2018. La nouvelle franchise de la Ligue de Hockey Senior AAA du Québec (LHSAAAQ) désire vous faire part d’une promotion très alléchante pour les partisans. À l'achat de votre billet de saison, vous recevrez pour plus de 100$ en chèques cadeaux et rabais chez les partenaires (Pub au cochon fumé, Chaussures Pop, Hockey Experts, Gym Formule Fitness et plus).



Pour vous procurer vos billets de saison, l'organisation vous invite à l'Aréna Roland-Rheault de Bécancour aux dates suivantes :



Lundi 21 août : 16:00 à 21:00

Mardi 22 août : 16:00 à 21:00

Mercredi 23 août : 16:00 à 21:00

Samedi 26 août : 12:00 à 17:00



Vous pourrez ainsi vous déplacer dans l'aréna afin de choisir vous-même la place qui vous sera attitrée pour la saison 2017-2018.



Si vous êtes dans l'impossibilité de vous présenter à l'aréna lors de ces dates, nous vous invitons à communiquer avec nous via notre page Facebook ou par l'entremise de notre adresse courriel : formulefitness.becancour@gmail.com



Finalement, le Formule Fitness tient à remercier chaleureusement tous les partenaires qui supportent le retour du hockey de haut calibre à Bécancour!



Bonne saison 2017-2018!