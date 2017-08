Inauguration de la surface de hockey de terrain Thermoform pour le plaisir des amatrices et amateurs

Les Services à la communauté de la Ville de Nicolet inaugurent aujourd’hui un nouveau plateau sportif et de loisir sous l’appellation « Hockey de terrain Thermoform ». L’important projet de surface de hockey terrain totalisant 166 000 $ a été réalisé grâce à de nombreux partenaires (pour un total de 78 500 $ en échange de visibilité pour les 10 prochaines années) et la Ville de Nicolet souhaite les remercier chaleureusement :

Thermoform 25 000 $

Sogetel 15 000 $

Nitek Laser 12 500 $

Desjardins 11 000 $

Yvon Roy entreprise 5 000 $

Fabrication Tek-Nic 5 000 $

Lettrage Griffon 5 000 $

La Ville de Nicolet a pour sa part investi 87 500 $ pour la réalisation de ce projet qui comprend la réalisation des bandes, des abris, du grillage, de la surface de béton, de l’aménagement extérieur, du panneau indicateur ainsi que l’installation de luminaire. Soulignons également la collaboration entre la Ville et l’Association du hockey mineur de Nicolet, partenaire et exploitant du projet.

Ce sport en pleine effervescence favorise l’esprit d’équipe et le développement d’un mode de vie actif. Nouvellement implanté en mai dernier, plusieurs jeunes se sont inscrits dans la ligue organisée cette année par l’Association de hockey mineur de Nicolet. La première saison a permis à 4 équipes adultes récréatives et 6 équipes juniors de pratiquer ce sport. L’association a exploité l’installation afin de faire connaître ce sport et en favoriser l’essor, auprès des jeunes et des adultes.

Il est aussi possible de réserver le terrain auprès des Services à la communauté, au coût de 70 $ de l’heure, pour tenir une activité, une fête ou simplement pour jouer que ce soit de manière amicale ou compétitive. Des règlements s’appliquent pour l’utilisation du hockey sur terrain Thermoform.

L’aménagement de cette surface permet de jouer au hockey de terrain durant la période estivale mais elle est aussi conçue afin d’y réaliser une glace à l’hiver. De la sorte, cet investissement permettra une pratique de loisirs et de sports durant toute l’année. Notons enfin que les familles pourront bénéficier d’une glace de meilleure qualité car la base est réalisée en béton.