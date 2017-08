La 7ème édition de la COUPE BURROWS aura lieu à Trois-Rivières du 25 au 27 août prochain.

Dans une formule de hockey-balle 3 contre 3, plus de trois cent (300) équipes et trois milles (3000) joueurs et joueuses provenant d’un peu partout à travers le Québec, les États-Unis et l’Ontario se disputeront 70,000$ en prix et en bourses! Les meilleurs joueurs au monde seront à l’oeuvre et en mettront plein la vue durant le plus gros festival dans l’univers du hockey-balle!

Alex Burrows, président d’honneur de l'événement, sera aussi sur place. Encore une fois, la COUPE BURROWS vous présentera un concept unique avec douze (12) surfaces au même endroit! En plus des huit (8) du DEKHOCKEY TROIS-RIVIÈRES, on y ajoutera quatre (4) surfaces temporaires!

La COUPE BURROWS 7 : c’est LE rendez-vous de l’année! Soyez de la partie et venez vivre le hockey-balle à un autre niveau! Suivez-nous sur les médias sociaux pour en savoir davantage.



À propos de Coupe Burrows

La Coupe Burrows c'est le hockey-balle à un autre niveau! Depuis 2011, nous présentons les meilleurs événements de hockey-balle sur la planète! Bien plus que des simples tournois, les événements présentés par Coupe Burrows sont des rassemblements sportifs et festifs pour les amateurs de hockey-balle de tous les niveaux.