Retour du hockey de haut calibre à Bécancour

L'organisation de la nouvelle franchise de Bécancour est extrêmement fière de pouvoir enfin vous présenter les fondements de sa nouvelle franchise qui évoluera lors de la saison 2017-2018 dans la Ligue de Hockey Senior AAA du Québec (LHSAAAQ).

Avant toute chose, la formation se doit d'avoir un nom et grâce à une merveilleuse collaboration avec M. Dave Bernard qui est le directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak, il nous est possible de vous annoncer que la formation portera le nom de Formule Fitness de Bécancour. Les couleurs de l'équipe seront très traditionnelles alors que la nouvelle formation de la LHSAAAQ optera pour les couleurs des BlackHawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Au niveau administratif, il est important de présenter les gens qui sont au cœur du retour du hockey de haut calibre à l'Aréna de Bécancour :

En ordre alphabétique :

Jocelyn Bordeleau – Copropriétaire et président

Danny Coté – Copropriétaire

Kévin Desrochers – Directeur général et entraîneur-chef

Frédéric Dupuis – Entraîneur adjoint

Jean Lamirande – Copropriétaire

Claude Mc Kinnon Directeur des ventes et marketing

Jean-Pierre Paillé – Directeur des communications et adjoint au gouverneur

Suite à ses annonces, restez à l’affût, car la campagne de billets de saison sera lancée dans les prochains jours. Au coût de 80$ vous pourrez assister à toutes les parties de la saison régulière en plus de pouvoir assister gratuitement aux affrontements pré saison de votre Formule Fitness de Bécancour et ce, tout en bénéficiant d'avantages chez les partenaires corporatifs et commerciaux de l'équipe. C'est à ne pas manquer!