L’Équipe Vélo Mauricie s’impose en Abitibi

L’Équipe Vélo Mauricie est fière de sa performance lors de la 4e tranche de la Coupe du Québec qui s’est déroulée à Amos les 22 et 23 juillet dernier, 8 athlètes de l’équipe ont participé et 5 d’entre eux se sont particulièrement démarqués avec les neuf podiums.



Zakael Lefebvre (Atome M)

Route : 2e place, Jeux d’habilité : 2e place, Critérium : 3e place 1e place au cumulatif du week-end et 1re place au cumulatif FQSC



Estelle Duquette (atome F)

Jeux d’habilité : 2e place



Carl Truffer (Pee-Wee M)

Jeux d’habilité : 2e place



Vanessa Truffer (Pee-Wee F)

Route : 3e place, Jeux d’habilité : 1re place 2e place au cumulatif du week-end et 3e place au cumulatif FQSC



Mathias Guillemette (Cadet M)

Route : 3e place, Sprint : 5e place, Critérium : 3e place 3e place au cumulatif du week-end et 3e place au cumulatif FQSC



De plus, l’Équipe Vélo Mauricie s’est classée comme deuxième équipe au classement cumulatif du week-end.



Bravo à tous les athlètes qui ont eu des résultats exceptionnels!