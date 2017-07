Aigles: Mateo, le meilleur en juin

Le dernier mois aura été bénéfique pour Daniel Mateo. Le Dominicain a été nommé le joueur du mois de juin des Aigles grâce notamment à une moyenne au bâton de 0.317 et plusieurs claques de plus d’un but.

En plus d’avoir maintenu une bonne moyenne au bâton, Mateo a réussi 10 doubles, un triple et quatre circuits. Il a aussi produit 25 points, obtenu 12 buts sur balles et affiché la meilleure moyenne de puissance à 0.554.

Mateo porte les couleurs des Aigles depuis la fin de la saison 2014. En 1 000 apparitions au bâton, il montre une moyenne de 0.299 avec 50 doubles et 173 points produits.