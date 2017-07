Phénix: Une victoire écrasante

Samedi le 24 ajuin dernier l’équipe de Football semi-professionnelle du Québec, Le Phénix était pour la seconde fois en sol trifluvien.

Un moral d’acier

La température instable de samedi n’est pas venue atteindre le moral des hommes de Coach Dumas, remportant la victoire contre les Natifs de Québec, avec le score époustouflant de 55 à 0. Cette victoire vient officialiser la place de l’équipe trifluvienne aux quarts de finale et monte à la quatrième place du classement. L’entraineur, Coach Dumas avais le regard plein de fierté envers son équipe : « Monter une équipe semi-professionnelle et pouvoir sentir la loyauté entre les joueurs, leurs espoirs et leurs complicités est le plus beau cadeau qu’un coach peut recevoir, en plus de récolter une telle victoire ».

Mentions d’honneur

Nommé par son équipe mais aussi par la ligue de Football semi-professionnelle du Québec, comme joueur défensif, Jean-Nicolas Desjardins, #44, était à son meilleur, démontrant son impressionnante force physique avec 4 plaqués solos et 2 plaqués assistés. Il nous a aussi démontré sa surprenante vitesse en retournant une interception pour un touché sur plus de 55 verges.



Comme joueur offensif, Maxime Gagnon, #5, a lui aussi été nommé par son équipe et par la Ligue. Maxime était exactement à la bonne place au bon moment, comme s’il n’avait qu’un seul but; faire avancer l’équipe, la faire gagner. D’une part, il a fait gagner 113 verges à son équipe par la passe en 6 tentatives, il inscrit aussi 2 passes de touchées. D’une autre part, il a couru 28 verges et a inscrit de magnifiques touchés comme porteur de ballon, telle une vraie fusée. De plus comme allié rapproché, il a amassé 13 verges par la passe en plus d’y inscrire un touché.



Le joueur de ligne sélectionné avec fierté par son équipe est Daniel Hubert Lemire #94, qui nous a démontré toute la force de caractère qu’il possède sur le terrain. À lui seul, il a accumulé 3 plaqués solos, ainsi que 2 plaqués assistés, 2 sacs de quarts, 2 plaqués pour perte ainsi qu’une passe rabattue. Avec de telles statistiques, nous ne pouvons douter de sa force.