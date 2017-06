Aigles: Kyle Hansen en renfort

Les Aigles ont embauché le releveur de six pieds et huit pouces Kyle Hansen. L’ancien choix de sixième ronde des White Sox de Chicago à la séance de sélection de 2012 a lancé plus de 95 manches dans le niveau AA. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers ce soir à Québec.

Hansen, âgé de 26 ans, a été repêché une première fois en 2009 au 40e tour par les Brewers de Milwaukee. Il a fait ses débuts dans les rangs professionnels en 2012 au niveau recrue avec l’organisation des White Sox.

L’athlète originaire de Glen Cove dans l’État de New York a connu sa meilleure saison en 2015 avec les Barons de Birmingham (AA). En 67 manches et un tiers, il a maintenu une moyenne de points mérités de 3.74 et réussi 47 retraits sur trois prises.

McNorton opéré

Le releveur Kevin McNorton a dû subir dans les dernières heures l’opération de l’appendicite. Pour cette raison, les Aigles l’ont libéré. Rappelons que McNorton était sous contrat depuis seulement cinq jours.

Lahera sur la liste des joueurs blessés

Le gérant des Aigles, TJ Stanton, a également placé le nom du lanceur Miguel Lahera sur la liste des joueurs blessés. Le lanceur partant Chris Murphy effectuera quant à lui un retour dans l’alignement. Il sera le lanceur partant jeudi à Québec contre les Capitales.