Tristan Guillemette remporte le « Preston Street Criterium Race »

Dimanche 18 juin 2017 se tenait la 45e édition du « Preston Street Criterium Race », une course emblématique qui se déroulait dans le quartier de la « Petite Italie » d’Ottawa.



Prenant le départ avec 45 athlètes cyclistes des catégories junior, Sénior 3 et Maître 2, il est parti seul en échapper à la micourse afin de remporter ce critérium de 37 km maintenant donc une vitesse moyenne de 41,9 km/h.



Cette course était une bonne préparation pour le prochain événement cycliste qui se tiendra le week-end prochain dans la capitale nationale soit les Championnats canadiens sur route. Lors de ces championnats, le trifluvien Tristan Guillemette portera les couleurs de l’Équipe du Québec.