17 élèves-athlètes des Panthères de l’Académie de hockey Denis Francoeur séduisent les ligues de hockey québécoises et américaines

L’Académie de hockey Denis Francoeur et le Collège Marie-de-l’Incarnation (CMI) sont fiers de présenter les 17 élèves-athlètes repêchés et invités par les différentes ligues de hockey ainsi que leur future destination. Plus précisément, ce sont six élèves-athlètes qui ont retenu l’attention du New England Preparatory School Athletics Council, quatre du Collegial D1 RSEQ et enfin sept de la Ligue de hockey junior du Québec.





NEPSAC (New England Preparatory School Athletics Council)



BOURSE D’ÉTUDE:



• FÉLIX DÉSILETS (Wyoming Seminary) Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 2 ans (2015-2016 à 2016-2017)



• GABRIEL JODOIN (Wyoming Seminary) Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 2 ans (2015-2016 à 2016-2017)



• ANTHONY SAVIGNAC (Kents Hill School) Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 1 an (2016-2017)



• CHRISTOPHE SAUVAGEAU (Winchendon School) Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 1 an (2016-2017)



• XAVIER LAPIERRE (Kents Hill School) Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF pendant 3 ans (2013-2014 à 2015-2016)

• XAVIER GRAVEL (Wyoming Seminary) Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF pendant 1 an (2015-2016)





COLLÉGIAL D1 RSEQ



• CÉDRIK BUISSON (Cégep Sorel-Tracy) signé Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 1 an (2016-2017)



• GABRIEL LÉVEILLÉE (Cégep Sorel-Tracy) signé Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 2 ans (2015-2016 à 2016-2017)



• ANTOINE DUMOULIN (Cégep de Saint-Laurent) invité au camp final de sélection Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme hockey AHDF depuis 4 ans (2013-2014 à 2016-2017)



• WILLIAM LAFORME (Collège Laflèche) invité au camp final de sélection Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 2 ans (2015-2016 à 2016-2017)





LHJMQ



• ANTHONY ALLEPOT (Val d’Or) 2e ronde, choix #37 Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 4 ans (2013-2014 à 2016-2017)



• ZACHARY BELLEFEUILLE (Shawinigan) 11e ronde, choix #195 Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 4 ans (2013-2014 à 2016-2017)



• MARC-ANTOINE PÉPIN (Sherbrooke) 10e ronde, choix #175 Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 2 ans (2015-2016 à 2016-2017)



• BENJAMIN DION (Val d’Or) 5e ronde, choix #78 Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF pendant 3 ans (2013-2014 à 2015-2016)



• MARC-ANTOINE BÉRUBÉ-JALBERT (Québec) 10e ronde, choix #171 Élève au CMI et joueur du programme hockey AHDF pendant 1 an (2014-2015)



• OLIVIER RICHARD (Drummondville) invité Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 2 ans (2015-2016 à 2016-2017)



• ÉMERY CÔTÉ-TANGUAY (Acadie-Bathurst) repêché en 2016 Finissant au CMI Élève au CMI et joueur du programme de hockey AHDF depuis 2 ans (2015-2016 à 2016-2017)



Comme le mentionne monsieur Denis Francoeur, coordonnateur et entraineur-chef du programme de hockey, « Bientôt nous aurons des étudiants-athlètes, qui auront passé par le CMI et le programme de hockey de l'AHDF qui poursuivront leurs études ainsi que leur développement de joueur de hockey, un peu partout en Amérique du Nord dans des ligues de haut niveau telles que la LHJMQ, Collégial D1, USHL, BCHL, CCHL, OJHL, PREP SCHOOL, NCAA. Évidemment nous souhaitons que certains d'entre eux soient repêchés au niveau de la LNH. » Grâce au bilan positif des cinq dernières saisons des Panthères, les instances de l’AHDF et du CMI concluent que la création du programme DLTJH (Développement à long terme du joueur de hockey) et la formation des équipes U11, U13, U15 et U17 sont des réussites sur toute la ligne.



La mission de l’Académie de hockey Denis Francoeur se poursuit selon quatre objectifs bien précis : la réussite scolaire, le développement à long terme du joueur de hockey, l’apprentissage de valeurs par le biais de l’école et du hockey ainsi que vivre des expériences formatrices et enrichissantes. Les 78 joueurs inscrits au programme de la DLTJH ont la chance d’être encadrés par des entraîneurs professionnels. Certes, le programme DLTJH de l’Académie de hockey Denis Francoeur se veut révélateur et en voie d’être l’un des plus prestigieux programme de hockey au Québec.