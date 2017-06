Phénix: Enfin à la maison

Samedi prochain, Le Phénix de Trois-Rivières jouera son tout premier match à domicile au séminaire st-Joseph, et ce, contre les puissants Chiefs de la Beauce.

Un évènement à ne pas manquer

En entrée de journée, une courte cérémonie se tiendra en l’honneur du président honorifique 2017, Keith Sanscartier, #23 de l’université de Sherbrooke. Par la suite, il y aura présentation des joueurs du Phénix de Trois-Rivières et des Chiefs de la Beauce, le tout animé par le plus que renommé Pierre-Louis Paquin. Sur le pouls de 13h, les hommes de Coach Dumas auront à faire face à un défi de taille face à l’équipe des Chiefs. Non seulement les Beaucerons sont les champions en titre de la province, mais ils se présentent actuellement au deuxième rang de la ligue semi-professionnelle du Québec avec un rendement de 128 points pour et zéro point contre en seulement deux parties. Finalement après la rencontre, l’équipe du Showcases de Montréal affrontera les natifs de Québec au coup de 16h.

Sur place pour vous divertir animateurs, DJ, Stand de rafraîchissement, et cantine sous la supervision du Resto-bar l’Officiel. Venez en grand nombre encourager votre équipe locale et vivre une expérience inoubliable avec la grande famille du Phénix de Trois-Rivières.

Le Phénix de Trois-Rivières : « WE NOT ME »