Tristan Guillemette a démontré toute sa puissance au sprint final

Lors du week-end dernier, Tristan Guillemette a participé au « Killington Stage Race 2017 », une compétition internationale légendaire qui a vu le jour en 1987 et qui se déroule dans la région de Killington au Vermont (États-Unis).



Lors de la première étape qui se déroulait sur un parcours routier de 118km, Tristan Guillemette obtenu 24 points lors des sprints intermédiaires et au sprint final. N’ayant pas froid aux yeux, il a démarré son sprint final à plus de 450m de la ligne d’arrivée pour y franchir en vainqueur cette première étape.



Cette journée s’est soldée par le port du maillot du meneur de cette première journée d’événement et celui du meilleur « sprinteur » pour l’ensemble du week-end.

Le week-end prochain, il participera avec son équipe « DESJARDINS FORD » au Grand-Prix cycliste de Charlevoix.