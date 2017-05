Un début fructueux pour l’Équipe Vélo Mauricie !!

L’Équipe Vélo Mauricie est fière de son départ pour la saison 2017.

En effet, lors de la première tranche de la Coupe du Québec qui s’est déroulée à Gatineau les 21 et 22 mai dernier, 14 athlètes de l’équipe ont participé et 4 d’entre eux se sont particulièrement démarqués.

Zakael Lefebvre dans la catégorie Atome garçon a gravi la première marche du podium aux jeux d’habileté et a terminé 4e dans les épreuves de course sur route et du critérium, ce qui le place en 2e position du cumulatif de la FQSC.

Vanessa Truffer dans la catégorie pee-wee fille, s’est mérité la médaille d’argent aux jeux d’habileté et celle de bronze au critérium ce qui la place en 3e position au cumulatif FQSC.

Mathias Guillemette, à sa première année dans la catégorie cadet garçon, quant à lui est monté sur la 3e marche du podium à la course sur route et terminé 5e au critérium ce qui lui donne la 4e position au cumulatif général de la FQSC.

Arielle Lefebvre dans la catégorie Bibitte fille a remporté une médaille de bronze au critérium.

Bravo à tous les athlètes qui ont eu des résultats exceptionnels!