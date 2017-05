Phénix: Apprendre dans l’adversité

Ce samedi 20 mai se tenait la deuxième rencontre officielle de l’équipe Trifluvienne de Football semi-professionnelle du Québec, le Phénix.

Un match plein de rebondissements

Samedi dernier, le Phénix rencontrait les toujours et dangereux Braves de Lanaudière, l’objectif premier de l’équipe était de sortir fort et prêt dès les premiers jeux du match. Objectif qui a été rempli avec brio car les hommes de Coach Dumas se sont inscrits au pointage dès le début de la partie. Par la suite, les Braves de Lanaudière ont gagné la bataille des revirements en allant chercher quelques interceptions à des moments clés de la rencontre et les hommes de Coach Dumas ont joué de malchance en perdant les services de plusieurs joueurs importants de l’alignement. Les nouveaux venus chez les Trifluviens on dut élever leurs jeux d’un cran et chausser de très grandes pointures.

Les recrues du Phénix nous ont prouvé la grande qualité de la profondeur de l’organisation en maintenant l’équipe à un niveau compétitif tout au long de la rencontre. Malgré la défaite de 24 à 17 en faveur des Braves, Coach Dumas se dit très satisfait du niveau d’intensité des joueurs.



Les honneurs individuels

En offensive, le capitaine et vétéran Étienne Durot-Ménard, #86, a été la bougie d’allumage des Trifluviens en nous démontrant un jeu tout autant physique qu’intense. Le receveur au gabarit imposant s’est illustré dans les zones profondes en captant plusieurs belles passes du quart-arrière Gabriel Serre-Denis, #1, pour bien positionner les siens dans la zone payante.

En défensive, celui qui fut nommé joueur défensif par excellence lors de la première semaine de jeux au sein de la Ligue Semi-Professionnelle du Québec, Liam Moreau, #22, fut encore une fois cette semaine un des acteurs principaux de son équipe. S’illustrant au sein de la tercière et comme secondeur de ligne, Liam nous a prouvé que la qualité d’un joueur ne réside pas seulement par son âge et son expérience, mais que c’est la détermination et le désir de performer qui séparent les hommes des enfants.

Cette semaine, le titre de joueur de lignes par excellence fut remis par vote de confiance de la part de ses coéquipiers. Pilier et membre original de l’équipe depuis sa formation en 2013, Jonathan Desjardins, #66 remporte la palme. Le colosse joueur de ligne offensive se démarqua du lot en imposant un jeu féroce d’un sifflet à l’autre pendant les quatre quarts. Selon l’entraîneur Coach Dumas, « Jo est l’un des meilleurs joueurs de ligne que j’ai rencontré en 18 ans sur les lignes de côtés ».

Prochaine marche à franchir

Samedi prochain, le 27 mai, les hommes de Coach Dumas feront face aux ShowCases de Montréal. Les hommes de Dominic Blouin sortent d’une victoire de 36 à 6 face aux Montagnais du Saguenay Lac-Saint-Jean, confiant et bénéficiant d’un bon momentum cet adversaire ne sera pas à prendre à la légère.

Le Phénix vous invite à aller le rejoindre via leur page Facebook et très bientôt sur un tout nouveau site internet. Vous pourrez suivre et supporter toutes les activités de l’équipe au courant de la saison. Soyons fiers et soutenons notre belle équipe Trifluvienne.

Le Phénix de Trois-Rivières : « WE NOT ME »