Le Phénix de Trois-Rivières fait le grand saut au sein de la Ligue de Football Semi-Professionnelle du Québec.

Cette année, l’équipe trifluvienne de Football le Phénix fait le grand saut au sein de la Ligue de Football Semi-Professionnelle du Québec.



Ouverture de la saison

La première rencontre de la saison se tenait ce samedi le 13 mai, au Collège St-Jean de Vianney à Montréal et Le Phénix de Trois-Rivières s’est inclinée devant Les Bulldogs de Laval au score de 31 à 7. Malgré la défaite, l’entraîneur Coach Dumas se dit confiant face à la saison : « C’est une belle leçon d’humilité qui arrive juste au bon moment, l’équipe va pouvoir facilement se ressouder pour le deuxième match et nous nous servirons de cette leçon comme motivation pour affronter chacun des défis qui se présenteront au cours de la saison. »



Un entraîneur fier de son équipe

Lors de la défaite, plusieurs joueurs se sont illustrés par leurs jeux et leur détermination tout au long de la rencontre. En offensive, le receveur de passe, Raphael Laurin #18, fût l’arme de prédilection de son unité en captant 100% des passes tentées dans sa direction. S’illustrant aussi sur les unités spéciales, l’ancien joueur des Gaillards de Jonquière nous a démontré toute sa polyvalence.

En défensive le secondeur de lignes Jean-Philippe Beaulieu #6, s’est imposé dès les premiers instants du match, non seulement comme un des leaders de l’unité défensive, mais aussi comme un des joueurs les plus intenses du circuit. Selon l’entraîneur Coach Dumas, l’ancien produit de l’académie des Estacades pourrait très bientôt se faire reconnaître comme un futur candidat au poste de joueur défensif de l’année.

Héros dans l’ombre cette fin de semaine, Daniel Hubert Lemire #94, ancien entraîneur du Bleu & Or de Nicolet, a été nommé joueur de ligne par excellence de la journée. Joueur de ligne défensive explosif et travaillant, Daniel fût un cauchemar pour l’offensive adverse.



Prochain défi

Samedi le 20 mai, le Phénix de Trois-Rivières affrontera les toujours dangereux Braves de Lanaudière. Les hommes de Steve Perron ont été finaliste les trois dernières finales provinciales au sein de la Ligue de Football du Québec, gageons qu’ils ne voudront pas concéder le trophée une quatrième année en ligne. Les Braves sont une équipe solide et selon les dire de Coach Dumas : « il faudra sortir fort et prêt dès les premier jeux du match. »

Le Phénix vous invite à aller le rejoindre via leur page Facebook et très bientôt sur un tout nouveau site internet. Vous pourrez suivre et supporter toutes les activités de l’équipe au courant de la saison. Soyons fiers et soutenons notre belle équipe trifluvienne.

Le Phénix de Trois-Rivières : « WE NOT ME »