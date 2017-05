Une recrue de luxe avec les Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont profité de la dissolution des Lemurs de Laredo de l’Association Américaine pour mettre la main sur Tim Holmes. Le releveur recrue de 23 ans était dans la mire du gérant, TJ Stanton, depuis janvier.

Holmes, un produit de San Jacinto College au Texas, a lancé 15 manches et un tiers dans le baseball affilié avec l’organisation des Yankees de New York en 2016. Lors de son court séjour au niveau recrue, il a maintenu une moyenne de points mérités de 0.59 et réussi 15 retraits au bâton.

«C’est un joueur qui était courtisé par plusieurs équipes. Il possède une balle rapide entre 90 et 93 miles à l’heure et une excellente courbe. Je suis très heureux qu’il ait accepté notre offre», explique Stanton.

Holmes est le cinquième joueur de statut recrue sous contrat. Les autres sont Guillaume Blanchette, Dennis Neal, Andrew Chin et Connor Crame. Rappelons que les formations de la Ligue Can-Am doivent aligner un minimum de cinq recrues.