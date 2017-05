Laetiah Sauveur et Laurane Perron championnes de l’est du Canada!!!

Les douze athlètes du Club Trampoline Intercité qui portaient les couleurs du Québec au Championnat de l’est du canada en Nouvelle Écosse, ont clôturé la saison avec une imposante récolte!!!

Dix médailles, dont deux d’or ont été récoltées aux concours individuels, six, ont été amassées aux épreuves de trampoline synchronisé, et pas moins de dix autres ont été amassées aux différentes épreuves par équipe.

L’invincible, Laetiah Sauveur est couronnée Championne de l’est du Canada aux concours de trampoline individuel en classe Provincial 2. Elle qui prend gout à monter sur les podiums à chacune des compétitions, s’est accrochée l’argent au cou au concours de double mini en plus de contribuer à la récolte de la médaille d’or en équipe avec sa coéquipière Alyssia Veillette.

Laurane Perron qui s’approchait de la plus haute marche du podium d’une fois à l’autre, est couronnée championne de l’est du Canada aux concours de trampoline individuel en classe Provincial 1 12 ans et moins. Elle s’est aussi mérité la médaille de bronze aux épreuves de trampoline synchronisé, et la médaille d’or aux concours par équipe.

Mayka Bouchard revient avec pas moins de 5 médailles au cou!!! Mayka, qui évolue en classe provincial 1 13 ans et plus, a d’abord mis la main sur deux médailles de bronze, soit une en trampoline individuel et l’autre en double mini trampoline. Ensuite elle se couvre d’or en trampoline synchronisé, et termine avec deux autres médailles d’or aux concours par équipe.

Matthys Denoncourt, lui qui a connu une saison des plus enviables, la conclue lui aussi avec une récolte de cinq médailles!!! Il se mérite l’argent en trampoline individuel, le bronze en double mini, le bronze en trampoline synchronisé et l’or et l’argent en équipe.

Jane Durand, a récolté une paire de médailles en classe Provincial 1 12 ans et moins. Jane a récolté le bronze en trampoline individuel et l’or en équipe.

Sarah-Maude Lemire, inscrite en classe provincial 1 13 ans et plus, qui connu quelque difficulté avec le transport, n’a toutefois pas baissé les bras. Elle s’est offerte, nulle autre, que la médaille de bronze en trampoline synchronisé et l’or en équipe.

Thomas Dumont clôture la saison en s’emparant de la médaille de bronze au concours de double mini en classe Provincial 2.

Stéphanie Bellemare a présenté ses meilleures routines ne s’est pas contentée du bronze en trampoline individuel (Provincial 3), elle s’est aussi offert l’argent en trampoline synchronisé (Provincial 2)

Camille Carignant a aussi mis la main à la pâte, en remportant les honneurs en trampoline synchronisé en Provincial 2 et en contribuant à la récolte de l’or en équipe au concours de double mini.

Angélie Bourassa a aussi pris part à la récolte avec l’or aux concours de trampoline par équipe en classe Provincial 3. Elle a été imitée par Jeff Tanguay Bluteau aux concours par équipe en double mini en classe Provincial 2.

Une fierté immense règne au Club Trampoline Intercité!!! Le travail de la saison est bien récompensé!!!

Sur la photo: Stéphanie Bellemare, Camille Carignan, Angélie Bourassa, Sarah-Maude Lemire, Alyssia Veillette, Matthys Denoncourt, Mayka Bouchard, Thomas Dumont, Jane Durand, Laurane Perron, Jeff Tanguay Bluteau et Laetiah Sauveur