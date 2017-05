Les Aigles lancent leur cinquième saison

Les Aigles de Trois-Rivières sauteront sur le terrain le 18 mai prochain à Ottawa pour une série de cinq parties contre les Champions. Il s’agira du premier début de saison du gérant TJ Stanton à la barre de l’équipe.

À l’aube du camp d’entrainement, nous pouvons déjà affirmer que le visage des Aigles sera transformé puisque le gérant a rapatrié seulement neuf joueurs de l’édition dernière, dont Javier Herrera, Daniel Mateo et Matthew Rusch qui formeront le quatuor de joueurs de statut vétéran avec le nouveau venu Jeremy Kehrt.

« Je suis extrêmement confiant avec les joueurs que j’ai sous la main. Ma priorité était de bâtir la meilleure équipe de lanceurs et de trouver des joueurs avec du caractère, explique Stanton.

Ce dernier a également mentionné qu’il vise une place en série éliminatoire. Il croit avoir déniché des joueurs qui pourront aider l’équipe à très court terme. Du nombre, on note les signatures du lanceur partant Jeremy Kehrt, du voltigeur Brendan Webb, de l’inter Alexander Ayala ainsi que des releveurs Angel Rincon et Miguel Lahera.

Le président des Aigles, Marc-André Bergeron, est lui aussi très excité à l’approche de la cinquième saison de l’histoire de l’organisation. Il espère que les partisans vont s’approprier rapidement ce nouveau groupe de joueurs.

«On sent un engouement incroyable de la part des partisans et de la communauté d’affaires de la région. TJ a construit une équipe avec un énorme potentiel. L’ajout de Miguel Lahera et Alexander Ayala, deux joueurs cubains de premier plan, va assurément piquer la curiosité des amateurs de la région, précise Bergeron, qui a tenu à remercier Michel Laplante pour tout son travail dans le dossier des joueurs cubains.

Un été d’événements

La saison promet d’être captivante pour les partisans de baseball du Québec. Le retour de l’équipe nationale de Cuba (8-9-10-11 juin) et la venue d’une sélection nationale de la République dominicaine (19-20-21 juin) offriront une valeur ajoutée au baseball des Aigles.

« Nous sommes extrêmement privilégiés de recevoir ces deux formations étrangères, mais, au final, il faut savoir que nous préparons 53 évènements. L’un de nos objectifs est de maximiser notre terrasse. En ce sens, la création des mercredis La Broche à Foin promet d’être tout un ajout cet été dans le calendrier des thématiques», mentionne Bergeron.

Rappelons que les Aigles ouvriront leur saison locale le 23 mai contre les Boulders de Rockland Au total, les Aigles disputeront 23 matchs contre Québec, 20 contre Sussex, 19 face au New Jersey, 16 versus Rockland et 15 contre Ottawa.