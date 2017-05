Anouk Berthiaume rencontre les standards des Championnats du Monde

Trois athlètes nationaux du Club Trampoline Intercité, Anouk Berthiaume, Sara-Jade Berthiaume et Julien Rousseau, participaient à la Coupe Canada du 4 au 7 mai dernier à Calgary.

La Coupe Canada, qui a pour but d’identifier et classer les athlètes dans le système pour avoir accès au statut de l’équipe nationale et au programme d’aide aux athlètes de Sport Canada, est à la fois, la première des deux sélections pour accéder à l’équipe canadienne des prochains Championnats du Monde en groupe d’âges.

Anouk Berthiaume qui a récolté la médaille de bronze aux concours de trampoline individuel en National 6 16 ans et moins, a rencontré toutes les exigences de Gymnastique Canada pour les Championnats du Monde en groupe d’âges chez les 15-16 ans. Seulement quatre canadiennes seront sélectionnées au terme de la deuxième sélection qui aura lieu en juillet prochain à Oshawa en Ontario. Anouk Berthiaume occupe présentement le deuxième rang de ce classement. Outre ces exploits, Anouk Berthiaume, a obtenu ses meilleurs résultats personnels de la saison. Anouk Berthiaume, est la seule québécoise à avoir obtenu les standards des Mondiaux dans ce groupe d’âges. Aux épreuves de double mini-trampoline Anouk a terminé au 11e rang.

Quand à Sara-Jade Berthiaume, qui est montée sur la 2e marche du podium en trampoline individuel, dans la catégorie Junior, a obtenu les notes requises pour accéder aux Championnat du Monde en groupe d’âges chez les 17 à 21 ans, cependant elle n’a pas rencontré le coefficient de difficulté requis. Elle qui en est seulement à sept dixième d’atteindre le coefficient, modifiera ses routines à la hausse pour le Championnat Canadien.

Aux concours de trampoline synchronisé, les sœurs Berthiaume n’ont pas réussi à prendre part aux finales en raison d’une interruption à l’exercice libre causé par la chute d’Anouk, ce qui les dirige au 18e rang.



Julien Rousseau qui occupait le 3e rang aux qualifications de double mini en classe National 5 a été déclassé au 10e rang en finale. Aux concours de trampoline individuel, en classe National 6, Julien occupe la 12e position.