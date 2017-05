Une nouvelle Soirée découverte, les Superquads Elka et de nouveaux garages pour le 50e anniversaire du GP3R

C’est gratuitement et sous les puissants projecteurs des voitures de rallycross national du Challenge Extrême Élite que se conclura la première journée en piste du Grand Prix de Trois-Rivières, le 5 août prochain. Le GP3R dévoile en effet la tenue de sa nouvelle Soirée découverte pour initier sans frais le grand public à la discipline du rallycross, lors de laquelle les Superquads Elka s’élanceront également pour la toute première fois en 50 ans d’histoire sur le circuit trifluvien.



Cette première Soirée découverte se veut une initiative pour démystifier le rallycross auprès du grand public. À partir de 17h30, le samedi 5 août, tout le site du GP3R sera ouvert gratuitement au public, qui aura l’occasion de voir en action les voitures de rallycross national du Challenge Extrême Élite, en plus de l’AMA Supermoto Cogeco et des Superquads Elka.



Les dernières manches qualificatives du CXE se tiendront tout juste après le coucher du soleil : les puissants projecteurs installés sur les voitures de rallye seront allumés, ce qui promet de donner un coup d’œil spectaculaire sur le circuit mi-asphalte, mi-terre battue du GP3R.



« Les pilotes de rallye canadien ont l’habitude de terminer leurs épreuves quand il fait noir, et leurs voitures sont toutes équipées de projecteurs hyperpuissants. Quand nous allons faire cette quatrième manche de qualifications, après 20h10, les phares allumés offriront un spectacle encore jamais vu ici », a commenté le directeur général du GP3R, Dominic Fugère.



Les Superquads Elka s’ajoutent à la programmation

Le Grand Prix de Trois-Rivières annonce également l’ajout des Superquads Elka à la programmation de son premier week-end d’activités. C’est donc pour la toute première fois dans l’histoire du GP3R que des véhicules tout-terrain s’élanceront le long de l’avenue Gilles-Villeneuve.



« L’AMA Supermoto Cogeco est venu diversifier et bonifier la programmation de notre premier week-end d’activités. Nous croyons que cette nouvelle série sera un ajout intéressant pour nos spectateurs », a ajouté Dominic Fugère.



Sylvain « Arsène » Arseneault, légende vivante du VTT québécois et instigateur de la série Superquads Elka, avait exprimé le désir d’ajouter ces véhicules tout-terrain quand il a vu l’AMA Supermoto Cogeco en piste à Trois-Rivières, l’an passé. Son passage sur le circuit de Mettet, en Belgique, l’automne dernier lors du SuperBiker a cristallisé son souhait de voir des VTT en piste, chez lui, à l’occasion du 50e anniversaire du GP3R.



« J’étais convaincu depuis un bout que les Superquads Elka avaient leur place au GP3R. Quand j’ai roulé à Mettet sur un circuit qui accueille aussi le Championnat du monde FIA de rallycross, j’ai compris que c’était incontournable. Je suis aujourd’hui très heureux que la série puisse bénéficier de la vitrine offerte par un événement d’une telle envergure. Tous les pilotes ont hâte de venir courir au GP3R et de présenter notre discipline aux spectateurs », a indiqué Arseneault.



Nouveaux garages pour le Championnat du monde FIA de rallycross

Finalement, le GP3R présente le nouvel aménagement des paddocks du Championnat du monde FIA de rallycross. C’est dans des garages montés spécifiquement pour elles que les équipes pourront s’installer lors du premier week-end.



« Les voitures arrivent en conteneurs. Comme les équipes n’ont, pour la plupart, pas de remorque, il fallait leur aménager un espace pour qu’elles puissent travailler sur les voitures. Avec la construction de cette nouvelle structure temporaire, nous allons accueillir les pilotes, les équipes et les voitures comme il se doit et nous confirmons ainsi notre place parmi les événements de classe mondiale », a expliqué le directeur général du GP3R.



Cette structure permettra aussi d’installer des espaces d’hospitalité au-dessus des nouveaux garages. Ces nouvelles Loges Paddocks permettront donc de profiter d’un service de première classe, en plus d’être en plein cœur de l’action à proximité des paddocks. De plus, les espaces de garage laissés vacants lors du week-end NASCAR seront transformés pour accueillir les clients corporatifs dans le nouveau Club Garage.



« Toutes ces nouveautés ne pourraient pas être accomplies sans l’appui de nos 1 100 bénévoles, qui, chaque fois, sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes et à nous soutenir dans nos idées de grandeur », a conclu Dominic Fugère.



Le premier week-end du Grand Prix de Trois-Rivières se tiendra les 5 et 6 août prochain, et mettra en vedette les véhicules du Championnat du monde FIA de rallycross, du Championnat de RX2, du rallycross national CXE, de l’AMA Supermoto Cogeco, des Superquads Elka et de la Formula Drift Canada. Les séries de circuit routier seront quant à elles en action du 11 au 13 août, où on pourra voir la NASCAR Pinty’s, la Coupe Nissan Micra, le Championnat canadien pour voitures de tourisme, le IMSA Prototypes Challenge, la Porsche Ultra94 GT3 Cup Challenge Canada et la Formula Tour 1600 Groupe STCH.



Les billets sont en vente au www.gp3r.com et au 1-866-416-9797.