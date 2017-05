Aigles: Stanton frappe un grand coup!

Le gérant des Aigles de Trois-Rivières, TJ Stanton, a mis sous contrat le lanceur Jeremy Kehrt. Le partant de 31 ans s’amène dans la Cité de Laviolette avec 125 manches et un tiers d’expérience au niveau AAA et pas moins de 593 dans les rangs AA avec les organisations des Red Sox de Boston et des Dodgers de Los Angeles. Il complète le quatuor de joueurs vétérans en compagnie de Daniel Mateo, Javier Herrera et Matthew Rusch.

Kehrt a été un choix de 47e ronde des Red Sox à la séance de sélection de 2008. Depuis, il a disputé huit de ses dix saisons professionnelles dans le AA et AAA. Il a récemment tenté sa chance dans la ligue du Mexique, un circuit répertorié de niveau AAA.

En 2015, l’athlète originaire de Plainfield en Indiana a été nommé sur l’équipe d’étoiles au niveau AA de la ligue du Texas. Il avait maintenu une moyenne de points mérités de 3.46 en 119 manches et deux tiers de travail en plus de retirer 94 frappeurs sur trois prises.

«Je cherchais ce type de joueurs depuis le mois de janvier! Les joueurs comme lui sont extrêmement rares. Ses habiletés et son expérience vont nous aider énormément, surtout qu’il sera sur la butte tous les cinq matchs. Je m’attends à ce qu’il devienne l’un des principaux leaders de notre équipe», explique Stanton.

En plus de boucler le dossier des joueurs vétérans, l’acquisition de Kehrt complète la rotation des partants. Il partagera le travail avec Edilson Alvarez, Chris Murphy, Guillaume Blanchette et son ancien coéquipier avec les Sea Dogs de Portland (AA), Matthew Rusch.