Les Aigles auront leur application mobile !

L’organisation des Aigles de Trois-Rivières est très heureuse d’annoncer qu’elle misera sur une application mobile, un site internet revampé, des thématiques renouvelées et une nouvelle image de marque. Ces nouveautés sont les premiers résultats d’une entente de trois ans avec l’agence trifluvienne Acolyte communication.

À compter du 16 mai, les amateurs pourront télécharger gratuitement l’application mobile des Aigles via Apple Store et Google Play. Les utilisateurs pourront être informés des prochains matchs, des résultats, des plus récentes nouvelles et de promotions exclusives. Les deux autres formations canadiennes de la Ligue Can-Am, les Capitales de Québec et les Champions d’Ottawa se sont aussi jointes au projet.

« L’application mobile deviendra un canal de communication direct avec les partisans. Ils pourront choisir quels types d’informations ils désirent recevoir sur leurs téléphones intelligents ou leurs tablettes. L’outil facilitera également l’achat de billets en ligne», explique le directeur des communications et du marketing des Aigles, Simon Laliberté.

Derrière chaque fan, il y a un club !

Pour leur cinquième saison, les Aigles afficheront un nouveau slogan : Derrière chaque fan, il y a un club! Il sera appuyé visuellement par trois types de publics cibles, soit la famille, les jeunes adultes et les hommes d’expérience.

« Dès nos premières rencontres, nous avons senti que l'équipe des Aigles voulait trouver un thème rassembleur qui allait unir à la fois les partisans et l’équipe. Le partisan est venu bien rapidement le centre de notre concept. Sans fans, l'équipe des Aigles ne pourrait être ce qu'elle est! », mentionne Stéphanie Dusablon, chargée de compte chez Acolyte communication.

Thématiques hebdomadaires

Comme chaque année, une multitude de promotions et d’événements seront proposés aux amateurs. Voici, ci-bas, la liste des thématiques hebdomadaires ainsi que des matchs prestiges de la prochaine saison qui commencera le 18 mai contre les Champions à Ottawa. Le match d’ouverture au Stade Stereo+ est quant à lui prévu le mardi 23 mai contre les Boulders de Rockland.

Dimanche Famille présenté par Le Buffet des Continents : Tous les jeunes de 5 à 14 ans sont admis pour seulement 3$ en admission générale. Séance d’autographes sur le terrain après le match!

Lundi Affaires présenté par Discount : Avez-vous déjà participé à une activité de réseautage aux abords d’un terrain de baseball? Gens d’affaires, c’est l’occasion unique de créer des liens dans une ambiance décontractée.

Mardi hot-dog à 1$ présenté par La Résidence Le Coin St-Paul : Les Aigles offrent le hot-dog à 1$ pour que savouriez comme il se doit votre sport favori.

Mercredi La Broche à Foin : La Broche à Foin a trouvé LA recette pour faire lever le party. Venez l’essayer sur la terrasse du Stade Stereo+ avant les matchs du mercredi! Consultez la programmation sur notre site web.

Jeudi Ladies Night présenté par Les Toitures Pat Casault : Les filles, la fin de semaine s’en vient. Venez participer au 5 à 7 sur la terrasse du Stade Stereo+. Pour 25$, vous profiterez de trois consommations, un menu varié à volonté et votre billet pour la partie. La coupe de vin sera à 3$ tout le match.

Matchs prestiges

23 mai : Match d’ouverture

27-28 mai : Week-end d’ouverture – Présence de la Pat Patrouille le dimanche

8 au 11 juin : Série Cubaine

19 juin : Match des écoles – Match présenté à 11h05

19 au 21 juin : Série Dominicaine

23 juin : Soirée St-Jean-Baptiste

24 juin : Soirée des Scouts

30 juin : Soirée Western

2 juillet : Fête à Grand Chelem

15 juillet : Soirée du Hockey – Hommage aux Cataractes de Shawinigan

29 juillet : Soirée Noël du campeur

19 août : Soirée des Bois-Francs

28 août : Monday Night Football

31 août : Soirée reconnaissance aux partisans