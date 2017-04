Le pickleball, un nouveau sport en effervescence auprès des 50 ans et plus

Une toute nouvelle discipline s'ajoutera aux 10 autres proposées lors des 6e Jeux régionaux FADOQ – Mauricie : le pickleball. Devant l'engouement croissant des aînés envers cette activité sportive combinant des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table, la FADOQ – Région Mauricie désirait intégrer cette nouvelle discipline aux Jeux régionaux. Les sportifs auront la chance de pouvoir jouer ce premier tournoi régional au Colisée de Trois-Rivières tout au long de la journée du 23 mai, en plus de compter sur la présence de la Fédération québécoise de pickleball pour assurer un bon déroulement de cet événement.

Ce sport est déjà offert dans quelques clubs FADOQ de la Mauricie, mais l’éclosion de la forte demande envers ce sport amène un certain lot de complications. « La demande est tellement intense que ce sont les installations sportives dans les différentes municipalités de la Mauricie qui n’arrivent pas à répondre à la demande » explique Hélène Lapointe, responsable du développement des projets. « De plus en plus de clubs FADOQ veulent suivre notre formation de pickleball, mais souvent il n’y a pas d’installations adéquates ou il n’y a plus de case horaire disponible pour l’intégration de ce nouveau sport. Malgré tout, on ne pouvait passer à côté de cette discipline lors des Jeux FADOQ de la Mauricie, surtout qu’il y a plus de 20 000 joueurs au Canada et que nous estimons à plus de 400 adeptes en Mauricie. Nous sommes encore très loin des 2,46 millions de joueurs aux États-Unis, mais nous prévoyons le coup ! ».



Non seulement le pickleball sera une nouvelle discipline lors des Jeux FADOQ de la Mauricie, mais il sera également en démonstration pour le grand public le jeudi 1er juin. Toute la population est invitée à venir essayer ce sport, des plus jeunes au plus vieux. Mais détrompez-vous, ce sport très populaire auprès des 50 ans et plus peut tout de même s’avéré assez physique. Vous serez surpris de la bonne condition physique qu’il vous faudra pour compétitionner à un niveau avancé et surtout de la pratique nécessaire afin de bien maitriser vos coups de raquette et vos réflexes. Venez essayer ce nouveau sport dont vous en tomberez amoureux!



Pour plus de renseignements sur les Jeux FADOQ, rendez-vous au http://www.fadoqmauricie.com/ ou téléphonez à la FADOQ – Région Mauricie au 819 374-5774. Faites vite, car les places sont limitées et les inscriptions se terminent le 12 mai.