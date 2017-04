Trampoline Intercité fait six champions

Un contingent de vingt-cinq athlètes représentait le Club Trampoline Intercité au Championnat Provincial de trampoline les 21, 22 et 23 avril dernier à Victoriaville. De ce nombre, vingt trampolinistes ont réussi à se classer dans les huit premières positions leur donnant accès à la finale.

Chez les nationaux, Anouk Berthiaume et Sara-Jade Berthiaume ont été couronnées championnes provinciales au concours de trampoline synchronisé en classe National 5. Aux concours individuel les sœurs Berthiaume ont rencontré quelques difficultés les repoussant sur la 2e marche du podium dans leurs catégories respectives en trampoline et l’or a été récolté par Anouk Berthiaume en double mini trampoline. Julien Rousseau s’est emparé de deux médailles, soit celle de bronze une en trampoline individuel en classe National 6 16 ans et moins, et l’autre d’argent en double-mini en National 5. Gabriel Pellerin, est, quant à lui, monté sur la 3e marche du podium en classe National 5 16 ans et moins au concours de trampoline individuel.

Laetiah Sauveur est couronnée Championne Provinciale aux épreuves de trampoline individuel en classe Provincial 2. Le niveau de stress était passablement élevé pour cette dernière qui a décroché des médailles à chacune des trois Coupes Québec cette saison. Elle qui occupait le 7e rang aux qualifications, suites à des difficultés à la fin de ses deux enchainements présentés aux préliminaires, a fait une remontée tout à fait spectaculaire en finale !!! Laetiah Sauveur a obtenu la meilleure note d’exécution ainsi que le meilleur temps de vol pour cette routine finale dont les officiels ne sont pas prêt d’oublier.

Ce n’était pas une grande surprise de voir Matthys Denoncourt remporté les honneurs aux concours de trampoline individuel en classe Provincial 1 12 ans et moins. Le jeune recru, avait mis la main sur l’or lors des trois Coupe Québec de la saison.

Mayka Bouchard, a, elle aussi, décroché le titre de Championne Provinciale en classe Provincial 1 13 ans et plus aux épreuves de trampoline individuel. À seulement deux dixième de point de la première position aux concours de double mini-trampoline, Bouchard s’est accroché l’argent au cou.



Jane Durand a aussi elle aussi été couronnée Championne Provinciale en classe Provincial 1 12 ans et moins au concours individuels de trampoline. Elle qui occupait le 2e rang lors des qualifications, a su retrousser ses manches et présenter la routine ayant la plus haute note d’exécution en finale pour remonter son grand total en tête.

Le travail de Jeff Tanguay Bluteau a été, justement, récompensé par une paire de médailles. Aux concours de trampoline individuel en classe Provincial 3, Jeff s’est mérité le bronze, et en ce qui concerne les épreuves de double mini, en classe Provincial 2, il s’est emparé de la médaille d’argent.

Trois autres médailles ont été récoltées. Lauranne Perron a mis la main sur l’argent en trampoline individuel en classe Provincial 1 12 ans et moins. Alyssia Veillette a récolté le bronze en trampoline individuel (provincial 2) et Angélie Bourassa est montée sur la deuxième marche du podium en double mini-trampoline en classe provincial 2.

La liste des athlètes sélectionnés pour le Championnat de l’Est du Canada sera dévoilée sous peu.