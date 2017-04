Aigles: Nick Sarianides revient à Trois-Rivières

Le gérant des Aigles de Trois-Rivières, TJ Stanton, a rapatrié le releveur Nick Sarianides (LS-4). L’athlète de 27 a disputé les deux dernières années et demie dans le réseau des Cubs de Chicago (AA) et des Diamondbacks de l’Arizona (A, A+, AA), équipe qui avait acheté son contrat en 2014. Il démarque dans la Cité de Laviolette comme étant toujours le détenteur du plus grand nombre de victoires sauvegardées dans l’histoire de la concession avec 24.

Sarianides s’est aligné avec les Aigles lors des saisons 2013 et 2014. En 82 manches de travail, le droitier a maintenu une moyenne de points mérités de 4.14, réalisé 49 retraits au bâton et accordé 26 buts sur balles. De ces 24 sauvegardes, 18 ont été réussi lors de la saison 2013.

«Nous venons d’ajouter un énorme morceau à notre alignement. Nick montre une moyenne de points mérités de 2.68 au cours des trois dernières années dans le A et le AA. Il a aussi été nommé sur l’équipe d’étoiles au niveau A+ en 2015 dans un circuit reconnu difficile pour les lanceurs», explique Stanton.

Le gérant n’a pas établi son plan quant à l’utilisation de Sarianides. Il a toutefois confirmé qu’il sera utilisé dans les dernières manches.