Une première pour les jeunes athlètes de l’équipe de basketball de l’école Les Pionniers à Trois-Rivières !

Du 24 au 30 avril prochains, 34 jeunes athlètes de l’école Des Pionniers à Trois-Rivières prendront part à la 34e édition du Défi sportif AlterGo, à Montréal. En plus d’atteindre un nouveau record de participation, une équipe de basketball joindra les rangs pour la première fois !



« Les athlètes ont tous très hâte de participer au Défi sportif AlterGo. La venue de cet événement ne rend pas seulement les joueurs fébriles, mais également tous les élèves en adaptation scolaire. Chaque année, nous avons la chance d’avoir des élèves de l’école qui viennent en tant que spectateurs pour encourager leurs camarades de classe. C’est un événement attendu de tous », a affirmé France Carignan, enseignante à l’école Des Pionniers. « Certains joueurs n’avaient jamais pratiqué de sport de façon régulière, d’autres étaient souvent seuls à jouer dans les gymnases. La pratique sportive a un réel impact sur la persévérance scolaire : certains élèves prolongent leur scolarisation pour continuer à participer au programme d’entraînement. Les compétitions du Défi sportif AlterGo représentent un moment très important pour nos athlètes! »

Horaires et activités

Il sera possible de venir les encourager lors des épreuves de basketball et de hockey balle secondaire le jeudi 27 et le vendredi 28 avril au complexe sportif Claude-Robillard. Les athlètes et les visiteurs pourront également profiter d’une multitude d’activités dans l’aire d’animation, tels que des essais de sports adaptés, un photomaton et des ateliers portant sur les saines habitudes de vie.



À propos du Défi sportif AlterGo

Unique au monde, le Défi sportif AlterGo est un évènement international qui rassemble des athlètes ayant une limitation fonctionnelle de l’élite et de la relève pour des compétitions de sport adapté à Montréal. Du 24 au 30 avril 2017, quelque 5 900 jeunes de près de 120 écoles et centres de réadaptation à travers le Québec viendront y découvrir le monde de la compétition sportive et se dépasser. Le Défi sportif AlterGo participe ainsi au développement de la relève sportive québécoise. Pour visionner la vidéo promotionnelle du Défi sportif AlterGo, cliquez ici.