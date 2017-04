Chris Murphy se joint à la rotation des Aigles

Le gérant des Aigles, TJ Stanton, a mis sous contrat le lanceur partant Chris Murphy (LS-1). L’athlète de 24 ans a disputé deux saisons dans le réseau des Astros de Houston à la suite d’un passage remarqué avec les Marauders de l’Université Millersville où il a maintenu en trois saisons une moyenne de points mérités de 2.07 et remis une fiche de 33 victoires et quatre revers.

Murphy est un choix de 24e tour du repêchage de 2015 par les Astros. Depuis sa sélection, il s’est aligné avec les Astros de Greeneville (Recrue), les ValleyCats de Tri-City (A-), les River Bandits de Quad Cities (A) et les JetHawks de Lancaster (A+). En 148 manches et un tiers, il a maintenu une moyenne de points mérités de 3.40, réussi 94 retraits au bâton et accordé 29 buts sur balles.

Son passage à l’Université Millersville fut mémorable. Il est à ce jour le meilleur lanceur de l’histoire de l’institution. Il est le détenteur de plusieurs records : 33 victoires, 278 manches lancées, 19 matchs complets, 41 départs et 235 retraits au bâton. Ces chiffres lui ont permis de remporter le titre de lanceur de l’année de l’État de la Pennsylvanie lors de ses trois saisons. Il peut même se vanter d’avoir réussi la 18e partie parfaite de l’histoire de la division 2 de la NCAA en 2013.

« Je suis très heureux que Chris ait accepté notre offre, car plusieurs organisations de notre ligue et du baseball indépendant lui ont offert un contrat. Il possède un excellent répertoire de tirs tels qu’une balle rapide qui varie entre 88 et 92 miles à l’heure, une balle courbe et une balle fronde.

Murphy rejoint Matthew Rusch, Edilson Alvarez, Nick Neumann et Guillaume Blanchette dans la rotation.