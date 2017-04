En route vers les championnats provinciaux pour quatre équipes de basketball de l’Académie les Estacades

On peut dire que le programme de basketball de l’Académie les Estacades se porte à merveille avec la fin de saison remarquable de ses équipes féminines et masculines. Les cinq équipes de l’école ont remporté respectivement leur finale régionale. Quatre d’entre elles affronteront les meilleures formations de leur catégorie lors des championnats provinciaux de basketball division 2, qui se dérouleront du 7 au 9 avril prochains.

L’entraîneur-cadre, Patrice Deltell, explique les succès actuels par un important travail de recrutement depuis quatre ans. Constatant que la popularité du sport et l’engagement étaient plus forts chez les garçons, un effort soutenu au niveau du recrutement des filles dès le primaire s’est effectué par l’intermédiaire du programme parascolaire. Ces actions ont eu pour conséquence d’augmenter les inscriptions au sein du programme Sport-études, relançant ainsi le basketball féminin à l’Académie.

Le succès de la nouvelle structure De plus, le programme civil primaire Les Étoiles de l’Académie contribue à ce succès. Ce programme offre l’opportunité aux enfants du primaire de poursuivre leurs apprentissages au sein du programme Sport-études. « Dès leur jeune âge, ils sont accueillis et font partie de notre grande famille de basketball. Nous avons une vraie structure où les jeunes vivent ensemble et parlent ensemble. » d’expliquer Patrice Deltell.

Grâce aux efforts conjugués des intervenants, le contenu pédagogique s’est grandement amélioré depuis quatre ans, engendrant ainsi les succès de la nouvelle structure des programmes. « Depuis deux ans, les améliorations se concrétisent et nous aurons l’an prochain un équilibre à l’Académie les Estacades avec une équipe masculine juvénile division 1 et une équipe juvénile féminine division 1. » d’ajouter Deltell.

Le programme Sport-études basketball de l’Académie les Estacades est une école de vie où les besoins des jeunes sont le centre d’intérêt des entraîneurs et des enseignants. Désireux de leurs succès actuels et futurs, les intervenants ont comme objectif premier de permettre à ces jeunes élèves athlètes de développer leur plein potentiel afin qu’ils deviennent des citoyens engagés dans leur sport et leur communauté.



Championnats provinciaux scolaires Les équipes suivantes participeront au championnat provincial :

Benjamine féminine sera à Montréal (école secondaire St-Laurent)

Cadet masculin et féminin seront à Sherbrooke (l’école secondaire Le Triolet)

Juvénile féminin sera à Shawinigan (école secondaire Du Rocher)