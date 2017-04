Une fin de saison incroyable pour le CPVTR !

Championnat québécois ouvert



Léa Chamberland Dostie et Xavier Leclair ont dominé leur groupe respectif remportant la médaille d’or du Championnat québécois ouvert qui se tenait à Sherbrooke en fin de semaine.



Chamberland-Dostie a terminé au premier rang provincial du groupe 1 féminin, elle qui a dominé les distances de 1500 et 500 m. Elle s’acheminait vers une victoire au 1000 m quand une chute l’a privée d’un parcours parfait. Xavier Leclair, de son côté, a vécu une fin de semaine de rêve en dominant les 3 distances. Sa compétition parfaite lui a valu la médaille d’or.



À l’épreuve des relais 3000m, Étienne Toupin et Alexandre Noël se sont mérité la médaille d’or, Xavier Leclair et Simon Daudelin la médaille d’argent et Louis-Étienne Bellavance la médaille de bronze dans leurs groupes respectifs.



Rosalie Martin, la cadette du groupe du CPVTR, a impressionné en travaillant d’arrache-pied pour se tailler une neuvième place sur les 22 patineuses de son groupe.



À cette dernière compétition de la saison, les patineurs en ont également profité pour améliorer quelques chronos. Léa Chamberland-Dostie a abaissé son meilleur chrono au 500 m avec un temps de 46,08 sec. Alexandre Noël a de son côté amélioré son 1500 m arrêtant le chrono à 2,18,84 min. Enfin, Louis-Étienne Bellavance a abaissé son meilleur chrono de la saison au 1000 m avec 1,30,20 min.



Finale de l’Est

À la finale de l’Est qui a eu lieu à Charlesbourg, c’est Mathis Hamel qui a conclu la saison en beauté ! Le patineur de 13 ans de Trois-Rivières a terminé au 2e rang à la distance du 1500 m et du 500 m avant de dominer à la distance du 1000 m, obtenant du même coup son meilleur chrono de la saison à cette distance. Chez les 10 ans, Érika Joly a remporté la médaille de bronze, elle qui a obtenu son meilleur chrono de la saison à la distance du 400 m.



Les autres membres de la délégation ont également terminé leur saison sur une bonne note. Mathilde Chamberland-Dostie (12 ans) a terminé au 6e rang, Zachary Tardif (12 ans) au 7e rang, François Abel (11 ans) au 13e rang, Clara Binggeli (13 ans) au 14e rang et Jasmine Biron au 16 rang.



Ces compétitions viennent clore la saison riche en émotion et succès du CPVTR. Il ne restera que la compétition amicale « Les Jeux du Sport-études » qui se déroulera le 5 mai prochain, avant de totalement tourner la page à la saison 2016-2017. Les résultats démontrent l’excellent travail des patineurs appuyés de l’entraineur Steven Bernard et de l’équipe d’entraineurs du CPVTR.