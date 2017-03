Tristan Guillemette a terminé sa préparation physique et stratégique pour les Championnats canadiens sur piste 2017

Tristan Guillemette a terminé sa préparation physique et stratégique avec son entraîneur Pascal Choquette dans le cadre de sa participation aux Championnats canadiens sur piste qui se tiendront le week-end prochain. Sous les couleurs de l’Équipe du Québec, il représentera notre province pour une deuxième année consécutive.



Tristan Guillemette est un cycliste qui sort ses meilleures performances lorsque les enjeux sont les plus élevés. Il souhaite bien performer sur la piste de ces Championnats aux épreuves de « Kilo » et à la « Poursuite individuelle » et, pour se faire, il a travaillé sur sa stratégie de course et son explosivité afin d’être encore plus rapide.



Vous pourrez suivre les résultats quotidiennement sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Tristan.Guillemette.ATHLETE