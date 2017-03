Démarrer la belle saison en force avec La Course du printemps!

Le club de plein air La Cordelle et le comité du Défi santé du Cégep de Trois-Rivières invitent la population à la 32e édition de la Course du printemps qui se tiendra le dimanche 30 avril 2017.

L’évènement constitue une façon tangible d’encourager les élèves qui se préparent à une expédition en montagne au Pérou, en mai prochain.



Nouveautés en 2017!

Un parcours de 500 mètres sera offert pour les 7 ans et moins ainsi qu’une nouvelle configuration pour le 1 km.



Inscription

Vous pouvez vous inscrire en ligne et obtenir les tracés des parcours (500 m, 1, 3, 5 et 10 km) en vous rendant sur le site Web de la Course du printemps.



Mentionnons qu’en raison de la popularité de l’évènement, les organisateurs ont dû limiter le nombre d’inscriptions à 1 200. Vous avez jusqu’au 25 avril pour vous inscrire.



Inscrivez-vous tôt! Déjà, de nombreuses personnes ont confirmé leur présence.



À propos de la Course du printemps

La Course du printemps se tient depuis plus de 30 ans au Cégep de Trois-Rivières. Organisées en collaboration avec le Club Milpat, les courses sont sanctionnées par la Fédération québécoise d’athlétisme. Malgré ce caractère officiel, l’activité demeure un évènement familial afin de permettre aux gens de toutes conditions physiques d’y participer. De l’animation et des collations sont offertes aux participants et une cinquantaine de bénévoles assurent la sécurité du parcours.