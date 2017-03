Stanton ajoute de la puissance !

Les Aigles de Trois-Rivières ont mis sous contrat le voltigeur Brenden Webb (LS-5). L’athlète de 27 ans amènera beaucoup d’expérience dans le vestiaire, lui qui a disputé huit saisons dans le réseau des Orioles de Baltimore et des Nationals de Washington. Il a également fait ses débuts l’été dernier dans la Ligue Can-Am avec les Miners de Sussex et les Boulders de Rockland.

Il y a deux façons d’analyser les statistiques offensives de Brendan Webb. La première est en jetant un coup d’œil à sa moyenne au bâton. L’an dernier, elle a été de 0.223 avec les Miners. La deuxième est lorsqu’on s’attarde aux statistiques avancées. À titre indicatif, avec ses chiffres de son passage de 53 matchs avec les Miners, il aurait terminé au premier rang chez les Aigles pour les longues balles (10) et la moyenne de puissance (0.453) ainsi qu’au troisième échelon pour la moyenne de présence sur les sentiers (0.365).

«Brendan est un frappeur très dangereux avec un haut potentiel de circuits et de frappes de plus d’un but. Il a très bien fait voyager la balle au Skylands Stadium à Sussex, le terrain le plus difficile dans notre ligue. J’aime également sa patience au bâton puisqu’il obtient énormément de buts sur balles», explique le gérant des Aigles, TJ Stanton.

Webb devient le troisième voltigeur sous contrat. Les autres sont Javier Herrera et Connor Crane.