Camp d'été Baseball+: Les inscriptions sont commencés!

Le camp de jour Baseball+ est une nouveauté de l’Académie Les Aigles. Nous proposons aux jeunes âgés entre 6 et 12 ans un camp de jour de six semaines basé sur la pratique du baseball dans l’environnement d’une équipe de baseball professionnel.

Une journée au camp baseball+ de l’Académie Les Aigles sera composée d’un avant-midi axé entièrement au baseball et d’un après-midi diversifié où les jeunes pourront développer de nouvelles aptitudes en pratiquant des sports et activités diverses.

Les jeunes pourront également vivre une immersion anglophone puisque les entrainements seront enseignés occasionnellement en anglais lors des visites des joueurs des Aigles de la Ligue Can-Am. Des représentants des Aigles junior élite feront également des appariations au camp.

Tous les jeunes qui seront inscrits pour trois semaines et plus (15 jours et plus) recevront gratuitement leur carte de membre officielle du Club Grand Chelem. Ils seront donc admis gratuitement à tous les matchs des Aigles dans la catégorie admission générale en plus de profiter d’avantages exclusifs.

Durée

6 semaines (3 juillet au 11 août)

Lieu

Stade Stereo+ (semaine 1 à 4), École primaire Val-Marie (semaine 5 et 6). Le camp change d’endroit lors des deux dernières puisque le Stade Stereo+ est difficile d’accès pendant le Grand Prix de Trois-Rivières.

Tarification

À la semaine

Nombre de semaines

Tarif

1 175$

2 350$

3 525$

4 600$

5 700$

6 800$

À la carte *

Nombre de jours par semaine

Tarif

2 jours

90$

3 jours

125$

4 jours

150$

*Il est important de préciser le nombre de semaine lors de l’inscription.

Date limite

La période d’inscription se termine le vendredi 2 juin.



Entraineurs

Le camp baseball+ de l’Académie Les Aigles sera dirigé par Lydia Bergeron, étudiante au baccalauréat en éducation physique à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Elle sera accompagnée par différents intervenants baseball. Du nombre, on compte le gérant des Aigles, TJ Stanton, le joueur-entraineur, Matthew Rusch, les joueurs des Aigles de la Ligue Can-Am, les joueurs des Aigles junior élite et les joueurs des Estacades midget AAA.

Service de garde

Les activités sont de 9h à 16h. Il y a un service de garde gratuit de 8h à 9h et de 16h à 17h.

Inscription

L'inscription se fait en ligne. La coordinatrice, Lydia Bergeron, prendra contact avec vous une fois cette étape effectuée. Pour les personnes qui font partie pas d'une association de baseball mineur membre de Ma Ruche, vous devez vous inscrire par courriel. Consultez le lien ci-dessous pour tous les détails.

Inscription

http://www.aiglesmauricie.com/evenements/46/camp-de-jour-baseball-de-l-academie-les-aigles