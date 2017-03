Stanton engage un releveur gaucher

Les Aigles de Trois-Rivières ont mis sous contrat le lanceur gaucher Andrew Chin. Le choix de 5e ronde des Blue Jays de Toronto en 2011 et de 15e ronde en 2014 des Yankees de New York a représenté la Chine à la Classique mondiale de baseball qui s’est terminée hier.

Chin, 24 ans, a joué 38 manches dans les rangs professionnels au niveau recrue et A- dans l’organisation des Yankees, où il a maintenu une moyenne de points mérités de 3.79 et réussi 34 retraits au bâton. Il a également maintenu une moyenne de points mérités de 3.46 en 145 manches et deux tiers dans l’uniforme des Eagles de Boston College lors des saisons 2013 et 2014.

Chin est natif de Newton dans l’État du Massachusetts. Il a représenté la Chine à la Classique mondiale puisque ses grands-parents sont originaires du pays. Il a lancé deux tiers de manche pendant la compétition.