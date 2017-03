Le marcheur olympique Marcel Jobin président d’honneur des 6e Jeux FADOQ de la Mauricie !

C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Marcel Jobin que les 6e Jeux FADOQ de la Mauricie prennent leur envol. Ces jeux, offerts aux 50 ans et plus, répondent à toutes les clientèles et couvrent plus d’une dizaine de disciplines tels que le golf, les quilles, les dards, la pétanque et le whist militaire.

Avec la croissance des dernières années, plusieurs changements et nouveautés seront offerts aux participants et au public. Les jeux se dérouleront maintenant sur deux semaines et de nouveaux sites se sont ajoutés pour accueillir les 1 000 participants. Plusieurs disciplines telles que la pétanque-atout et le pickleball auront lieu au Colisée de Trois-Rivières ainsi qu’à la Bâtisse industrielle. La responsable des Jeux FADOQ en Mauricie, madame Hélène Lapointe, nous rappelle que les inscriptions individuelles sont acceptées. «Vous n’avez plus d’excuses pour participer, car nous formerons et comblerons des équipes dans les 11 disciplines. Si vous êtes seul et désirez participer à l’une des compétitions, nous allons vous trouver des coéquipiers».

Le président d’honneur, monsieur Marcel Jobin, est un marcheur athlétique québécois couronné 14 fois champion du Canada sur 20 km en plus d’être membre de l'équipe olympique canadienne pour les Jeux olympiques de Munich, Montréal, Moscou et Los Angeles. Membre FADOQ depuis 25 ans, il nous rappelle l’importance d’une vie active pour permettre d’allonger l’espérance de vie en bonne santé : «Tu meurs quand tu arrêtes de grouiller ! Il faut se mettre des objectifs réalistes à court et à long terme. Pas obliger de faire de la compétition, de courir ou de souffrir, ayez simplement du plaisir à bouger pour demeurer actif et s’amuser» explique monsieur Jobin.

Les Jeux FADOQ de la Mauricie sont lancées officiellement à tous les membres FADOQ de la région et se dérouleront du 22 mai au 2 juin 2017 à Trois-Rivières. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire dans l’une des disciplines, rendez-vous au http://www.fadoq-mauricie.com/ ou téléphonez à la FADOQ – Région Mauricie au 819 374-5774. Faites vite, car les places sont limitées et les inscriptions se terminent le 12 mai.

Les médaillés de chaque discipline auront aussi le privilège de se mesurer aux meilleurs sportifs des autres régions du Québec en participant aux Jeux FADOQ provinciaux qui auront lieu à Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, du 12 au 14 septembre 2017.