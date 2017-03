Place aux Sélections nationales #2 de patinage de vitesse courte piste

Le Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières (CPVTR), en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières, le Centre régional d’entrainement et d’événements de la Mauricie (CREEM), la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) sous la supervision de Patinage de vitesse Canada, accueille du 16 au 19 mars, les Sélections nationales juniors #2 de patinage de vitesse courte piste au Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD).



C’est la troisième fois que le club de Trois-Rivières accueille un événement national. Le coordonnateur de l’événement M. Daniel Godin appuyé par le vice-président aux compétitions du CPVTR, Guy Carpentier, se disaient fiers de recevoir cette importante compétition. « C’est toujours un grand honneur et une marque de confiance de nous avoir sélectionné pour recevoir les Sélections canadiennes juniors. L’excellence des installations du CSAD attire l’élite ici à Trois-Rivières. Nous sommes également très fiers de pouvoir dire que pour la première fois, quatre de nos athlètes trifluviens patinent aujourd’hui dans une compétition nationale que nous organisons ! »



L’événement est rendu possible grâce à la collaboration de plus de 50 bénévoles pour chacun des jours de compétition et le support apprécié de nombreux partenaires.



Toute la population est invitée à venir vivre le patinage de vitesse où l’agilité, la vitesse et les sensations fortes seront au rendez-vous alors que les meilleurs athlètes juniors du pays tenteront d’améliorer leur classement national.



Ce dimanche, les médaillés olympiques en patinage de vitesse sur courte piste, Marianne St-Gelais et Charles Hamelin, seront au Complexe sportif Alphonse Desjardins de Trois-Rivières de 10 h à 12 h, dans le cadre des Sélections canadiennes juniors sur courte piste #2. St-Gelais et Hamelin, qui reviennent des Championnats du monde de l’ISU présentés la fin de semaine dernière à Rotterdam, aux Pays-Bas, rencontreront leurs admirateurs au kiosque de Nagano Skate. Aux derniers Championnats du monde, Marianne St-Gelais a mérité trois médailles d’argent en plus de terminer au deuxième rang du classement général, alors que Charles Hamelin a remporté la médaille de bronze au 1000 m.





HORAIRE

Vendredi 9 h 40-15 h :

Repêchage, demi-finale et finale 1500m (Homme-Femme)



Samedi 9 h 40-16 h :

Repêchage, quart de finale, demi-finale et finale 500m (Homme-Femme)



Dimanche 9 h 10-16 h30 :

Repêchage, quart de finale, demi-finale et finale 1000m (Homme-Femme)



L’entrée est gratuite.

Les courses seront également présentées par webdiffusion par le biais d’un lien sur la page Facebook du Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières.