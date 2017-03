Fin de semaine tout en or pour Florence Brunelle et Philippe Daudelin

Le club de patinage de vitesse de Rivière-du-Loup était l’hôte du Championnat québécois par catégorie d’âge ce week-end. Un prestigieux championnat de fin de saison où se retrouvent les 16 meilleurs patineurs de 11 ans à 14 ans chez les filles et de 12 ans à 15 ans chez les garçons. Au terme de la compétition, un patineur sacré champion-ne québécois par catégorie d’âge et des laissez-passer pour les Championnats canadiens (Championnat courte piste de l’est du Canada) qui se dérouleront les 25 et 26 mars prochains à Ottawa.*



Le club de Trois-Rivières était représenté par 6 patineurs : Florence Brunelle et Mya Joly (catégorie 12 ans), Alexis Bélanger (12 ans), Léa Savard (14 ans), Philippe Daudelin (14 ans) et Simon Oleg Bourassa (15 ans).



Destination Ottawa pour Florence Brunelle, Alexis Bélanger, Léa Savard et Philippe Daudelin

Philippe Daudelin a connu une compétition parfaite, terminant premier dans toutes les distances du programme (1500 m, 500 m, 1000 m) ainsi qu’au relais 3000m avec son équipe. Daudelin a donc été couronné Champion québécois chez les 14 ans et a obtenu son laissez-passer pour les Championnats canadiens. Florence Brunelle revient également avec 2 médailles d’or au cou ! Elle a obtenu la première place au cumul des points du week-end et avec son équipe de relais. Elle s’est également vu décerner le titre de Championne québécoise chez les 12 ans et a, elle aussi, obtenu son laissez-passer pour Ottawa.



Léa Savard, qui a connu quelques embûches au début de la compétition est revenue en force pour terminer au 3e rang chez les 14 ans. Elle a récolté une 2e médaille à l’épreuve du relais terminant au 2e rang avec son équipe. Enfin, à sa première présence à ces championnats québécois, Alexis Bélanger a très bien figuré terminant au 4e rang au cumul des points, moins de 200 points le séparant du 3e rang. Savard et Bélanger ont eux aussi obtenu leur laissez-passer pour les Championnats canadiens.



Mya Joly a joué de malchance tout le week-end ce qui l’a reléguée au 6e rang chez les 12 ans, quelques points derrière la 5e. Quant à Simon Oleg Bourassa, il termine au 10e rang chez les 15 ans et a obtenu une médaille de bronze à l’épreuve du relais.



« Ces résultats sont dignes de mention. Pour la première fois, le CPVTR a deux champions québécois (4 médaillés) et nous enverrons une délégation record de 4 patineurs aux Championnats canadiens courte piste. Nos patineurs ont tout donné pour tenter d’obtenir leur place aux Championnats canadiens et ils doivent être très fiers de leurs résultats. Ils font partie des 16 meilleurs patineurs de leur catégorie d’âge au Québec », soulignait fièrement leur entraîneur Steven Bernard.



*Nombre de patineurs sélectionnés :

7 patineurs — 11 ans féminin

5 patineurs — 12 ans masculin

5 patineurs — 12 ans féminin

5 patineurs — 13 ans masculin

5 patineurs — 13 ans féminin

5 patineurs — 14 ans masculin

7 patineurs — 14 ans féminin

7 patineurs — 15 ans masculin



Festival des Vives Lames

Les plus jeunes patineurs se sont aussi démarqués au Festival des Vives lames de Drummondville. Parmi les quelque 450 patineurs présents, la délégation de 26 patineurs du CPVTR a su se démarquer.



La délégation revient avec 14 médailles.

Chez les 6 à 9 ans, Clémence Brunelle (groupe 1), Estelle Duquette (groupe 11), Yuuto Kurihara Piché (groupe 13), Moïra Tilman (groupe 20), Alexandre Vézina (groupe 21), Juan José Bazurto (groupe 32) et Justine Beaumier (groupe 34) reviennent avec l’or. Des patineurs déterminés qui ont tout donné pour monter sur le podium !



Alyssia Cloutier (groupe 3), Amire El Hossini (groupe 11) et Jérémy Turcotte (groupe 16) ont terminé au 2e rang de leur groupe respectif pour récolter la médaille d’argent. Elsa Lévesque (groupe 33) est montée sur la 3e marche du podium alors que Juliette Boisselle (groupe 2), Maxime Chandonnet (Groupe 4) et Charles Tardif (groupe 34) reviennent avec la médaille de fer.



Soulignons l’excellente compétition de Gabrielle Hamel (catégorie 6 à 9 ans) terminant au 8e rang du groupe 1, tout comme William Samson (groupe 6) et Thomas Tardif (groupe 13).



Le reste de la délégation a également très bien performé ce qui est de bon augure pour la prochaine saison. Jean-Nicolas Leclerc (groupe 32) termine au 6e rang tout comme Maya Govindan (groupe 34) et Benjamin Picard (groupe 8 — 10 ans et plus). Vincent Chandonnet (groupe 21), Simon Beaudoin (groupe 32), Benjamin Aubry (groupe 18) et Émilie Pond (groupe 34) terminent au 7e rang. Jérémy Paquet (groupe 17) termine au 10e rang de son groupe alors qu’Antoine Pond du même groupe a pris le 11 rang.