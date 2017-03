Aigles: L’équipe administrative s’agrandit

À l’aube de la cinquième saison de l’histoire de la concession, cinq personnes travaillent à temps complet au bureau administratif de la bâtisse industrielle, situé à une centaine de mètres du Stade Stereo+. Découvrez les artisans qui préparent la prochaine campagne de votre équipe de baseball professionnel.

René Martin commence sa troisième année dans la chaise du directeur général. Il a également occupé les fonctions de représentant aux ventes et directeur des opérations lors des débuts de la concession. Il partage son temps entre le bureau des Aigles et celui de l’entreprise Vertdure, où il occupe le poste de directeur des ventes.

Richard Lahaie agit à titre de directeur général adjoint pour une deuxième année. Ses mandats principaux sont les ventes corporatives et le soutien aux joueurs. Il s’était joint à l’organisation en 2014 dans le rôle de représentant des ventes.

Simon Laliberté amorce une troisième année à titre de directeur des communications et du marketing. Tout comme son directeur général, il est associé aux Aigles depuis l’an un. Il avait occupé les fonctions de rédacteur et de gestionnaire de communauté. Il est également le descripteur des matchs à la radio depuis la saison 2014.



Mélina Côté effectue son premier séjour dans les bureaux administratifs. L'étudiante en loisir, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières fait un stage de 32 semaines et agit comme coordonnatrice des événements et de la communauté. Elle occupait les fonctions de coordonnatrice de la billetterie et représentante des ventes l’été dernier.

Bianka Lefebvre est la plus récente acquisition de l’équipe et agit comme coordonnatrice des ventes terrasse. Elle sollicite les entreprises de la région et leur propose une activité 5 à 7 sur la terrasse du Stade Stereo+. Bianka est également la co-fondatrice de Chic Demoiselle, une entreprise d’événements et de mariages.

L’équipe administrative est épaulée par le président, Marc-André Bergeron, et le vice-président, Bobby Baril.