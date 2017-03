Yves bourque poursuit son rêve…en Corée !

La Ville de Bécancour tient à féliciter chaleureusement Yves Bourque qui s’envole pour la Corée le 6 mars prochain afin de participer à la Coupe du monde en ski para nordique. La performance qu’il y fera lui permettra de se classer pour les Jeux paralympiques de Pyeongchang, Corée, en 2018. De plus, cette compétition lui permettra de se familiariser avec les lieux avant les Jeux paralympiques.



M. Bourque, athlète de 51 ans a d’ailleurs participé aux Jeux paralympiques de Sotchi en 2014. Il s’entraine depuis plusieurs années au parc de la Mauricie, au Club Énergie CMB, à la forêt Montmorency et à Canmore en Alberta. En 2016, il a participé à de nombreuses compétions à Gatineau, au Mont Orford et la Coupe du monde d’Allemagne.



Mené par René Bérubé, un groupe de citoyens a décidé de soutenir l'athlète en créant le Fonds Yves Bourque en 2013 affilié à la Fondation Communautaire du Saint Maurice. Rappelons que la Ville de Bécancour a participé à la mise en place du Fonds Yves Bourque afin d’aider l'athlète dans sa préparation pour participer aux Jeux paralympiques de Sotchi en 2014. L'objectif du Fonds est toujours d'amasser les sommes nécessaires pour soutenir M. Bourque dans la poursuite de son entrainement. D’ailleurs, 6 000 $ lui sont remis cette année pour financer son entrainement et son voyage en Corée dans quelques jours.



Modèle de courage, de détermination et véritable exemple pour les jeunes athlètes de la région, Yves Bourque est une fierté pour la Ville de Bécancour !



Pour ceux désirant faire un don afin de soutenir cet athlète de la région, il est possible de le faire en envoyant un chèque au Fonds Yves Bourque, 17575, rang Thibodeau, Bécancour (Québec) G9H 1P3.