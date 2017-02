Un weekend crucial pour le Blizzard

Les victoires sont essentielles pour le Blizzard de Trois-Rivières qui visitera les Marquis à Jonquière samedi soir avant de recevoir les Prédateurs de Laval ce dimanche à 16 heures au Colisée de Trois-Rivières.

Les Trifluviens sont à cinq points des Lavallois et de cette fameuse sixième place qui donne droit de participer aux séries élimatoires de la Ligue nord-américaine de hockey. Le Blizzard a eu la chance de s'approcher à seulement un point des Prédateurs dimanche dernier, mais sans succès.

Laval et Trois-Rivières ont encore quatre matchs à disputer.

Il est évident que l'entraîneur Sébastien Vouligny et toute l'équipe suivra attentivement le match de vendredi soir entre l'Assurancia de Thetford Mines et les Prédateurs à Laval. Si les Lavallois gagnent ce matin, ils auront une priorité de sept points sur le Blizzard.

À l'approche de cette fin de semaine déterminante pour le classement final de la saison régulière, l'entraîneur Sébastien Vouligny a adressé le message suivant. "Le mot d'ordre en vue de cette fin de semaine c'est de faire de notre mieux, dit-il d'entrée de jeu. Nous avons encore des chances mathématiques d'être présents dans les séries, alors il faut faire de notre mieux. Et si jamais nous n'avions plus aucune chance, tout le monde devra garder ses bonnes habitudes de jeu. Il n'y a jamais de mauvais temps pour prendre des bonnes habitudes de jeu."

"Il ne faut pas s'occuper des calculatrices et du tableau indicateur. Faisons en sorte qu'individuellement, qu'on puisse laisser chaque 'shift', chaque période, chaque match avec le sentiment d'avoir fait notre maximum. je suis dans cet esprit-là depuis lundi matin", de conclure le pilote du Blizzard.

Le défi est grand et il est clair que les yeux de la LNAH seront tournés vers cette fin de semaine d'activités du Blizzard de Trois-Rivières. L'appui des partisans sera important pour le match de ce dimanche à 16 heures contre les Prédateurs de Laval au Colisée de Trois-Rivières.

Les partisans sont invités à participer à la promotion LES DIMANCHES EN FAMILLE où deux adultes et deux enfants de 12 ans et moins peuvent assister à un match pour 35$ avec quatre boissons gazeuses et quatre hot dogs. Réservez dès maintenant à info@blizzardtr.ca!

