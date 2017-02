L’Everest au profit d’ESPACE!

En mars prochain, Une randonneuse et deux randonneurs partiront dans le cadre de la randonnée défi « Défis de nos sommets ». Avec une dizaine d’autres Québécois, ils grimperont à 5 364 mètres d’altitude, pour atteindre le camp de base de l’Everest (coté Népal), un exploit physique et psychologique de taille!

« C’est un grand défi! Nous sommes une belle gang à partir ensemble, ce sera une grande expérience! Et en plus, c’est pour une bonne cause. Je vais gravir une montagne pour que d’autres puissent soulever des montagnes! » - Manon Pilon, randonneuse.

Manon Pilon, Michel Chalifour et Tomi Lucksai ont choisi de relever ce défi afin d’amasser des fonds pour le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) en prévention de la violence faite aux enfants. «C’est extraordinaire. Cela nous permettra d’en faire plus pour les enfants et les communautés, plus de prévention de toutes les formes de violence, plus d’outils pour que plus d’enfants soient en sécurité, fortes, forts et libres! » -Joël Castonguay, coordonnateur du ROEQ

En juillet prochain, un autre groupe de randonneurs quittera le Québec, cette fois-ci pour l’ascension de l’Acotango en Bolivie. Les inscriptions sont en courts et se termineront bientôt. Déjà deux personnes se sont inscrites pour soutenir la cause d’ESPACE, une bonne nouvelle pour les enfants et leur entourage!

La vision d’ESPACE : Que la communauté se rallie à ESPACE, qu’elle voie, entende et parle de la violence faite aux enfants. Quelle se sente responsable de la sécurité et du bien-être présent et futur des enfants, de ses enfants! L’organisateur des randonnées défis partage cette vision car les «Défis de nos sommets» sont avant tout une façon de venir en aide concrètement à des organismes et à des fondations. « Ces défis ne sont pas juste de se rendre du point A au point B mais bien de faire avancer les choses et de s'impliquer socialement pour NOTRE communauté. Les montagnes et les sommets que nous visons c’est le cadeau supplémentaire que s’offrent les participantes et les participants. Lorsque j’ai initié les défis de nos sommets, je voulais faire quelque chose de concret pour lever des fonds, aider nos jeunes et partager ma passion tout en faisant vivre une expérience riche en émotions au niveau personnel et culturel aux participants !» – Fred Allard, organisateur du défi.

ESPACE est à la recherche de quelques aventurières et aventuriers pour compléter le groupe qui partira en juillet…

Pour suivre les randonneurs qui soutiennent ESPACE : www.espacesansviolence.org

Pour suivre l’ensemble du défi : www.defidenossommets.org

Le ROEQ réunit 11 organismes ESPACE qui agissent dans plusieurs régions du Québec, dont ESPACE Mauricie ici même en région. Chaque année plus de 12 000 enfants de 3 à 12 ans et 2 000 adultes participent au programme ESPACE, des ateliers en prévention de toutes les formes de violence. Depuis 30 ans, c’est plus d’un demi million de Québécoises et Québécois qui ont été sensibilisés et outillés.