Dernière compétition provinciale de la saison : Alexandre Noël accède au niveau Élite

La dernière compétition de la saison du niveau provincial avait lieu à Lévis ce week-end. Une importante compétition pour les patineurs qui souhaitaient améliorer leurs chronos et obtenir le maximum de points en vue des divers championnats de fin de saison. L’autre enjeu au terme de la compétition, deux patineurs (masculin et féminin), au cumul des points de la saison obtenaient leur laissez-passer pour le circuit Élite. Il va sans dire que les patineurs ont tout donné.



Noël accède au niveau Élite

Malgré les embûches connues lors de ce week-end, Alexandre Noël (15 ans) accède au niveau Élite. Jouant de malchance dès le début de la compétition, Noël a dû conjuguer avec deux disqualifications et 1 chute lors de la première journée de compétition. Grâce aux acquis du début de la saison, il a su maintenir une avance suffisante de points pour se hisser parmi les 2 premiers patineurs invités. Pour cette 4e compétition au groupe 1, Noël termine au 11e rang. Du même groupe, Philippe Daudelin et Simon Oleg Bourassa terminent respectivement au 9e et au 15e rang. Étienne Toupin (groupe 2) termine de son côté au 16e rang.



Dans les catégories féminines, Léa Savard (groupe 1) termine au 8e rang, Rosalie Martin (groupe 2) au 10e rang et Audrey Beaumier (groupe 3) au 4e rang.



En route pour les championnats de fin de saison et les Jeux du Québec

Les patineurs invités aux Championnats québécois par catégorie d’âge sont maintenant connus. Ces championnats regroupent les 16 meilleurs patineurs du Québec par les points de la saison et par les temps, selon leur catégorie d’âge (entre 12 et 15 ans).



Le CPVTR peut être fier d’y voir figurer sept de ses patineurs. Léa Savard (14 ans), Philippe Daudelin (14 ans), Simon Oleg Bourassa (15 ans), Florence Brunelle (12 ans), Mya Joly (12 ans), Alexis Bélanger (12 ans) et William Gagné (12 ans) se présenteront les 11-12 mars prochain à Rivière-du-Loup. Les autres patineurs se présenteront à la Finale de l’Est ou aux Championnats québécois ouverts selon leur âge. Le CPVTR présente un patineur de moins que l’an dernier aux Championnats québécois par catégorie d’âge, alors qu’Alexandre Noël sera de la délégation trifluvienne à la Sélection nationale junior #2 à Trois-Rivières les 16-17-18-19 mars prochain et aux Championnats québécois ouverts en avril prochain.



D’ici là, plusieurs d’entre eux profitent des quelques jours de repos avant de se diriger vers Alma pour la Finale des Jeux du Québec. Léa Savard, Philippe Daudelin, Florence Brunelle, Mya Joly, François Abel, Alexis Bélanger, Audrey Beaumier et Mathis Hamel seront de la délégation mauricienne.