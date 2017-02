Le Blizzard est incapable de s'approcher davantage des Prédateurs

Le Blizzard de Trois-Rivières est de retour à cinq points des Prédateurs de Laval et du convoité sixième rang du classement de la Ligue nord-américaine de hockey. Les Trifluviens se sont inclinés au compte de 6-1 devant un peu plus de 700 personnes au Colisée de Laval.

Pierre-Luc O'Brien et Francis Desrosiers ont fait mal au Blizzard avec des performances de trois et deux buts, respectivement, tandis que le gardien Adam Russo faisait face à 30 lancers.

Les Lavallois ont pris les devants tôt dans le match quand Pierre-Luc O'Brien marquait son 14ème but de la saison à 3:05.

La réplique est venue de Jonathan Bellemare qui a marqué son 21ème but de la saison à 3:03 en deuxième période pendant une pénalité à Éric Laplante.

Pierre-Luc O'Brien (15ème) et Martin Gascon (13ème) ont marqué deux buts en 93 secondes en milieu de deuxième période pour prendre les devants de façon définitive.

En troisième période, Francis Desrosiers (10 et 11ème) et Pierre-Luc O'Brien (16ème) ont complété le pointage.

C'est Marc-Antoine Gélinas qui était devant le filet du Blizzard pour cette rencontre et il a fait face à 42 lancers. D'ailleurs, l'entraîneur Sébastien Vouligny était privé de quelques éléments pour ce match. "Marc-André Huot n'était pas en mesure de joueur le match de ce dimanche, mais il devrait être de retour cette semaine. Frédéric St-Denis était avec les Patriotes (comme entraîneur-adjoint) et Marco Cousineau avait des obligations professionnelles par rapport à son entreprise qu'il ne pouvait pas remettre", d'indiquer Vouligny qui aurait souhaité un meilleur résultat.

Le Blizzard a sa saison et sa destinée entre ses mains alors qu'il disputera deux matchs en moins de 24 heures samedi et dimanche prochains. Samedi, il rendra visite aux Marquis à Jonquière à 19h30 avant de recevoir les Prédateurs de Laval dimanche à 16 heures au Colisée de Trois-Rivières. Les Prédateurs vont recevoir l'Assurancia de Thetford Mines ce vendredi et il est évident que les Trifluviens vont surveiller le résultat de ce match.