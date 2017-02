Les patineurs du niveau régional et interrégional terminent la saison régulière en beauté

Compétition régionale : 8 patineurs sur le podium

La dernière compétition régionale tenue à Saint-Hyacinthe a permis à 8 patineurs de monter sur le podium.



Chez les 6 à 9 ans, Clémence Brunelle (groupe 1) est montée sur la plus haute marche du podium pour se mériter la médaille d’or. Brunelle a connu une compétition parfaite remportant toutes ses qualifications et toutes ses finales au cours de la journée. De son côté, Gabrielle Hamel a remporté la médaille de fer, le niveau régional récompensant les 4es positions. Du même groupe, Juliette Boisselle a terminé au 8e rang suivi de très près par Alyssia Cloutier au 9e rang et de Maxime Chandonnet au 12e rang.



Jérémy Turcotte (groupe 6) a connu lui aussi une compétition parfaite pour remporter la médaille d’or. Du même groupe, Émile Godin a récolté la médaille de fer avec sa 4e position.



Jérémy Paquet (groupe 5) a récolté la médaille d’argent tout comme Juan José Bazurto (groupe 8) dans sa catégorie.

William Samson (groupe 2) et Elsa Lévesque (groupe 9) ont tous deux obtenu une médaille de bronze. Toute une compétition pour le jeune Samson qui n’a que 6 ans parmi les grands !



Chez les autres patineurs, Amire El Hossini (groupe 3), Antoine Pond (groupe 4), Vincent Chandonnet (groupe 8) et Justine Beaumier terminent en 6e position. David Abel (groupe 3) et Jean-Nicolas Leclerc (groupe 9) prennent le 7e rang. Estelle Duquette (groupe 2), Soraya Akachouchou (groupe 3) et Simon Beaudoin (groupe 9) obtiennent une 8e position alors que Maya Govindan (groupe 9) termine en 9e position, Alexandre Vézina (groupe 5) en 10e position, Émile Pond (groupe 9) en 12e position et Victoria Godin (groupe 9) en 13e position.



Chez les 6 à 9 ans, cinq patineurs du CPVTR se classent parmi les 10 plus rapides de la région. Clémence Brunelle obtient la première position avec un chrono de 0:46,45. Gabrielle Hamel prend le 3e rang, Juliette Boisselle le 4e rang, Alyssia Cloutier le 7e rang et Maxime Chandonnet le 9e rang. La prochaine et dernière étape de la saison pour ces patineurs sera le Festival des Vives Lames qui se tiendra à Drummondville les 4-5 mars prochain.



Les patineurs interrégionaux se positionnent bien pour les Championnats québécois

La dernière compétition interrégionale de la saison comportait quant à elle quelques enjeux pour les patineurs. Ceux-ci tentaient d’obtenir le maximum de points en vue des classements pour les Championnats québécois.



Dans le groupe 1, Florence Brunelle a obtenu l’or demeurant invaincu de toute la saison dans le secteur B. Elle termine de belle façon sa saison régulière et a l’assurance d’obtenir son laissez-passer pour les Championnats québécois. Du même groupe, Mya Joly a dû déclarer forfait pour cette compétition.



Dans le groupe 2, Érika Joly a connu une belle compétition lui permettant de mettre la main sur la médaille de bronze. Du même groupe, Justine Boisselle a terminé en 15e position. De son côté, Simone Aubin (groupe 3) a pris le 8e rang.



Chez les garçons, William Gagné (groupe 2) a terminé au pied du podium. Il a connu une compétition très serrée avec ses adversaires terminant avec seulement un écart de 75 points derrière son adversaire. Du même groupe, François Abel et Renaud Duquette ont terminé au 11e et au 12e rang.



Zachary Tardif (groupe 3) a quant à lui terminé au 7e rang. Au groupe 4, Mathis Bergeron termine au 8e rang, Louis-Simon Trudel au 13e rang et Taï Massicotte au 14e rang.



Enfin, Alexis Bélanger et Mathis Hamel ont terminé respectivement en 8e et en 11e position du groupe 1.



La liste des patineurs et patineuses admis aux Championnats québécois sera définitive au début de la semaine prochaine. Toutefois, outre Florence Brunelle, il a fort à parier que Mya Joly et Alexis Bélanger seront des patineurs invités, puisque ceux-ci se retrouvent à l’heure actuelle en haut de la liste des patineurs de leur catégorie d’âge (par les points).