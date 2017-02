Les Aigles transigent pour un releveur format géant

Les Aigles de Trois-Rivières ont fait l’acquisition du lanceur canadien de 24 ans Dylan Rheault des Goldeyes de Winnipeg. Le droitier de six pieds et neuf pouces a disputé trois saisons dans le réseau des Orioles de Baltimore entre 2013 et 2015.

Rheault a été un choix de 19e ronde des Orioles au repêchage de 2013. Il a connu sa meilleure saison l’année suivante au niveau A avec la formation des Shorebirds de Delmarva. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 2.82 en 67 manches de travail et participé au match des étoiles du circuit.

« Dylan sera un élément clef de notre enclos avec une balle rapide qui peut atteindre les 95 miles à l’heure. C’est un beau défi pour Matthew et moi de développer ce joueur qui a tout un potentiel», note le gérant, TJ Stanton.

L’athlète originaire de Garson en Ontario a terminé en 2016 sa première saison dans le baseball indépendant dans l’uniforme des Explorers de Sioux City. Ses droits sont toutefois retournés aux Goldeyes avec qui il avait commencé la saison. Au cumulatif, il a maintenu une moyenne de points mérités de 4.57 en 45 manches et deux tiers.

En retour, les Goldeyes recevront un joueur à être nommé plus tard.